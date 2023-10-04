Российский теннисист Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Пекине
Российский теннисист Даниил Медведев в среду, 4 октября, проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира категории ATP-500 в Пекине.
Встреча, продлившаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). Ставший победителем турнира 22-летний Синнер впервые обыграл Медведева и поднялся на четвертую сточку рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов – 500 (ATP).
Первое место в нем занимает сербский спортсмен Новак Джокович, второе — Карлос Алькарас из Испании. Медведев находится на третьей позиции в рейтинге.
Днем ранее россиянин со счетом 6:4, 6:3 обыграл Александра Зверева, представляющего Германию.
Призовой фонт турнира в Пекине составляет более $3,6 млн. За победу в нем Синнер получит почти $680 тыс. призовых и 500 очков, Медведев за второе место — более $365 тыс. и 300 очков рейтинга.