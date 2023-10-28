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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге, дожде и гололеде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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С вечера 28 октября до 9:00 29 октября в Москве ожидается неблагоприятная погода со снегом. Об этом 28 октября говорится в экстренном предупреждении главка МЧС по столице.

«По городу Москве ожидаются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег, снег), местами сильные, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Москвичей призвали снизить скорость движения на автомобилях, увеличить дистанцию на дороге и не оставлять без присмотра детей.

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве достигла 7—9 см, что соответствует декабрю, в субботу его рост прекратится.

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