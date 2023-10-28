Высота снежного покрова в Москве превысила 7 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 7—9 см, что соответствует декабрю, в субботу его рост прекратится, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате интенсивных осадков подрос и снежный покров. В Москве на ВДНХ и в Тушино его высота достигла 7 см, на Балчуге и МГУ — 9 см. Больше всего намело в подмосковных Черустях — 12 см. За последние 25 лет в 70% случаев снежный покров в октябре отсутствовал или был небольшим (1—2 см)», — заявил синоптик.

Он также отметил, что такой снежный покров формируется обычно в первой декаде декабря.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода, соответствующая норме середины ноября, сохранится в Москве в выходные, также ожидаются снег, гололедица и гололед.

Отмечается, что давление резко понизится, примерно на 10—13 мм ртутного столба будет ниже нормы.