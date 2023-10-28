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Синоптики спрогнозировали «ноябрьскую» погоду в Москве на выходных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Погода, соответствующая норме середины ноября, сохранится в Москве на выходных, также ожидаются снег, гололедица и гололед. Об этом 28 октября сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег лежит в Москве достаточно заметный, и он будет усиливаться в субботу <…>. При циклоне небо хмурое, облачное, облака низкие и осадки. Ночью они будут в виде снега, мокрого снега, температура в столице от 0 до –2, по области — до –4 градусов», — сказал он.

Отмечается, что давление резко понизится — примерно на 10–13 мм ртутного столба будет ниже нормы. По данным синоптика, в субботу днем, 28 октября, прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в конце дня — в виде дождя. Также сообщается, что будут гололедица и гололед.

«Скользко будет не только на проезжей части, но и на тротуарах», — отметили в Гидрометцентре.

В воскресенье погода изменится, сказал Вильфанд. Ветер будет северо-западный, а температурный фон ночью и днем 29 октября в Москве примерно одинаковый — около 0 градусов, в области — от –3 до +4.

По словам синоптика, такая погода соответствует климатической норме середины ноября. Он также сообщил, что в начале следующей недели в Центральную Россию придет потепление, снег растает практически полностью к 31 октября.

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Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщали, что в субботу, 28 октября, в Московской области ожидается облачная погода, местами сильные осадки на юге области в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололедица и до +2 градусов. Днем ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью — западный и северо-западный, его скорость также составит 6–11 м/с.

Накануне, 27 октября, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снега и дождя, а автомобилистам лучше воздержаться от поездок.

В этот же день в столичном главке МЧС РФ предупредили, что снег и гололед ожидаются в Москве до утра субботы. Автомобилистам настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура, установившаяся в Москве в настоящее время, соответствует середине ноября, но в середине следующей недели резко потеплеет до +11 градусов.

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