Вильфанд предупредил москвичей о «погодном кульбите» на следующей неделе

Температура, установившаяся в Москве в настоящее время, соответствует середине ноября, но в середине следующей недели резко потеплеет до +11 градусов. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в пятницу, 27 октября.

Синоптик отметил, что повышение давления приведет к тому, что во вторник ночью в столице будет около +5 градусов, на юге области ожидается до +8 градусов, а дневные температуры будут стремиться к +10 градусам.

«Самый теплый день следующей неделе — среда, 1 ноября. Начало нового месяца очень теплое: и днем, и ночью от +6 до +11 градусов. Получается, что сегодня и завтра температура на 4—5 градусов ниже нормы и соответствует середине ноября, а во вторник и среду москвичи «вернутся» в первую пятидневку октября, температура будет уже на 5—6 градусов выше нормы. Погода в предзимье совершает кульбиты», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

Вильфанд добавил, что, по предварительным расчетам, вторая половина следующей недели также будет умеренно теплой.

«Температура и днем, и ночью будет от -1 до +4 градусов», — отметил синоптик.

Метеоролог добавил, что нынешний зимний период будет очень неоднородным, прогнозируется частая смена погоды.

Ранее в этот день в столичном главке МЧС РФ предупредили, что снег и гололед ожидаются в Москве до утра субботы.

Автомобилистам настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, сообщает телеканал «360».