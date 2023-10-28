Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +2 в Москве 28 октября
Облачно, местами сильные осадки на юге области в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололедица и до +2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 28 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне 0…+2 градуса.
В Московской области днем прогнозируют –2…+3 градуса, ночью похолодает до –3.
Днем ожидается восточный и северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c, ночью — западный и северо-западный, его скорость также составит 6–11 м/с.
Атмосферное давление — 732–734 мм ртутного столба.
Ранее, 27 октября, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снега и дождя, а автомобилистам лучше воздержаться от поездок.
В этот же день в столичном главке МЧС РФ предупредили, что снег и гололед ожидаются в Москве до утра субботы. Автомобилистам настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.
При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура, установившаяся в Москве в настоящее время, соответствует середине ноября, но в середине следующей недели резко потеплеет до +11 градусов.