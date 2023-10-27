Собянин призвал автомобилистов воздержаться от поездок из-за непогоды в Москве

В Москве городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за снега и дождя, а автомобилистам лучше воздержаться от поездок. Об этом мэр Столицы Сергей Собянин сообщил в пятницу, 27 октября, в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, в выходные дни в столице сохранится непогода. Ожидается снег, переходящий в дождь. Из-за колебания температуры возможны гололедица, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в столичном главке МЧС РФ предупредили, что снег и гололед ожидаются в Москве до утра субботы.

Автомобилистам настоятельно порекомендовали снизить скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.

Температура воздуха продержится в районе от –1 до +1 градуса. К концу дня на улицах столицы и Подмосковья появится устойчивый снежный покров высотой до 7 см, сообщается на сайте kp.ru.