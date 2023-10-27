Пациент психбольницы напал на медработника в Новосибирске и сбежал

Мужчина с алкогольной зависимостью напал на медицинского работника и сбежал из психиатрического учреждения в Новосибирске. Об этом 27 октября сообщило Следственное управление СК России по Новосибирской области.

«Пациент психиатрического отделения медицинского учреждения в городе Новосибирске, находящийся на лечении в связи с алкогольной зависимостью, потребовал у медицинского работника сотовый телефон. Женщина не разрешила подозреваемому осуществить звонок. В результате мужчина причинил потерпевшей телесные повреждения и скрылся с места преступления», — сообщило ведомство на своем сайте.

По его данным, у мужчины был умысел на совершение убийства, однако сотрудники больницы пресекли его действия и оказали помощь 45-летней потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В настоящее время следователи и оперативные сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины.

Ранее, 25 сентября, в подмосковном городе Дзержинском возбудили уголовное дело об угрозе убийством после нападения мужчины с ножом на врача скорой помощи. Мужчина в дороге стал ругаться и портить оборудование. Затем он достал складной нож и замахнулся на врача. В связи с буйным поведением пациента медики вызвали полицейских, которые и задержали мужчину. В результате инцидента пострадавших нет.