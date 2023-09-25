В Дзержинском возбудили дело после нападения мужчины на врача скорой помощи

Уголовное дело об угрозе убийством было возбуждено после нападения мужчины с ножом на врача скорой помощи в подмосковном городе Дзержинском. Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила в понедельник, 25 сентября.

«Дознавателем отдела дознания межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» в отношении мужчины 1985 года рождения, который пытался нанести телесные повреждения медику, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»)», — пояснила Петрова в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в медицинское учреждение поступил вызов о мужчине с телесными повреждениями на проезжей части на улице Лесной в Дзержинском. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики после осмотра пострадавшего приняли решение доставить его в травматологический пункт.

Мужчина в дороге стал ругаться и портить оборудование. Затем он достал складной нож и замахнулся на врача. В связи с буйным поведением пациента медики вызвали полицейских, которые и задержали мужчину. В результате инцидента пострадавших нет.

20 сентября суд во Владивостоке вынес приговор мужчине, напавшему на фельдшера скорой помощи с ножом. Ему дали восемь с половиной лет, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее, в мае, в Санкт-Петербурге правоохранители завели уголовное дело на 29-летнего мужчину, который избил фельдшера во время осмотра, сообщает телеканал «360».