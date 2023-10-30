Системный блокчейн: банки заинтересовались токенизацией безналичных рублей

Кредитные организации поддержали продвижение токенизации безналичных денег. Эта технология позволяет с помощью кода маркировать средства и повышать прозрачность операций с ними, говорится в письме Ассоциации банков России в ЦБ (есть у «Известий»). В нем также сообщается, что токенизация даст возможность «программировать» трансакции: например, оплата продавцу квартиры будет поступать только после регистрации права собственности на нее у покупателя — зашить можно любой сценарий. Игроки полагают, что такие рубли должны обращаться между банками, а не между счетами в ЦБ, как в случае с будущей цифровой нацвалютой. В регуляторе видят риски: нарушение подлинности токена или его несанкционированный выпуск.

Что такое токенизация рублей

Большинство банков (73%) заинтересованы в продвижении токенизированных безналичных денег. Технология позволяет присвоить каждому рублю индивидуальный код (токен) — это дает возможность еще больше автоматизировать и упростить оборот денег, реализовывать сложные финансовые продукты, а также повысить прозрачность движения средств.

Такие результаты опроса 18 крупных кредитных организаций приведены в письме Ассоциации банков России (АБР) зампреду ЦБ Владимиру Чистюхину (есть у «Известий»). Мнение участников рынка собирали в связи с публикацией ЦБ доклада на эту тему в сентябре.

«Опрошенные кредитные организации полагают, что токенизированные безналичные деньги на счетах в банках (ТБДБ) по своей сути являются иной технологической основой учета и обращения безналичных денег (48%) и инструментом «программирования» денег (45%)», — подчеркивается в письме.

Больше половины банков (56%) считают, что для продвижения инструмента нужно придерживаться концепции «оптовой модели цифровых денег». Это значит, что рубли, выпущенные ЦБ в безналичной форме, обращаются между финансовыми организациями, пояснил замначальника информационно-аналитического управления АБР Глеб Жижанов. Такую концепцию предлагают в противовес «розничной модели», которая сейчас применяется при пилотировании цифрового рубля, — когда деньги хранятся на кошельках в ЦБ.

Подключение к платформе ТБДБ должно быть добровольным, подчеркивается в письме АБР.

ЦБ опубликовал доклад о токенизации безналичных денег 7 сентября. Среди преимуществ регулятор выделяет повышение скорости трансакций и потенциальное их удешевление. Технология должна позволить эффективнее контролировать средства и программировать условия сделок.

В то же время Центробанк отмечает, что реализация ТБДБ трудозатратна и требует финансовых ресурсов. Также остаются риски технологических сбоев, что может привести к несанкционированным выпускам или уничтожению токена, нарушению его подлинности и легитимности использования.

В своем докладе ЦБ рассматривал разные модели реализации технологии: вариант обособленных платформ (токенизация проводится каждым банком самостоятельно), а также единой платформы (игроки подключаются к одной площадке, но организатором может выступать в первом случае консорциум коммерческих игроков, во втором — регулятор).

«Известия» направили запрос в ЦБ, а также в крупнейшие кредитные организации. Председатель совета директоров Киви Банка Мария Шевченко пояснила, что присвоение токенов рублям повысит прозрачность расчетов, а также позволит бороться с мошенническими переводами.

— При этом есть риски монополизации в случае контроля платформы ТБДБ со стороны одного или нескольких банков, — добавила Мария Шевченко.

Как можно использовать токенизированные рубли

Токенизация позволит повысить эффективность смарт-контрактов, придаст им большую клиентскую ценность и сможет обслуживать сложные сделки, пояснил Глеб Жижанов из АБР.

— Простой и понятный пример: компания оплачивает поставку товара после подтверждения факта отгрузки. Или оплата поступает продавцу квартиры только после регистрации права собственности на нее у покупателя. Можно программировать и другие условия, например направления траты средств. Это может быть актуально для средств господдержки, например материнского капитала, — привел примеры Глеб Жижанов.

По его словам, в целом технологических ограничений для структурирования условий сделок нет, поэтому банки смогут конструировать любые продукты под потребности своих клиентов.

— С помощью ТБДБ можно обеспечить международное взаимодействие различных платформ/систем токенизации. Это позволит снизить зависимость от традиционных инструментов (переводов через платежные системы и корреспондентские счета), а также от связанных с ними валют, — пояснил Глеб Жижанов.

Токенизацию безналичных расчетов уже обсуждали в России одновременно с запуском цифрового рубля в 2020-м. Инициатором концепции ТБДБ тогда был Сбербанк. В конце 2021-го на эту тему проводились совещания в ЦБ, писали «Известия». В 2022 году этот вопрос отошел на второй план.

При этом Банк России активно развивает цифровой рубль. 15 августа 2023-го началось его пилотирование на реальных операциях.

Токенизированные деньги и цифровой рубль — это разные сущности, пояснил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Цифровой рубль — это обязательства Центробанка, причем храниться третья форма нацвалюты также будет на платформе ЦБ. Участники рынка критиковали такую модель за отток денег в регулятор, из-за чего повысится стоимость фондирования и могут вырасти ставки по кредитам.

При этом технология ТБДБ предусматривает непосредственно перевод существующих безналичных средств, обязательства по которым несут кредитные организации, в токенизированную форму.

Впрочем, новый проект вряд ли будет реализован, пока ЦБ занят внедрением цифрового рубля, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, инициатива может быть связана с тем, что часть банков опасается снижения спроса на некоторые их услуги после начала массового использования третьей формы нацвалюты.

С учетом импортозамещения и разной технологической развитости игроков можно сказать, что ТБДБ вряд ли могут быть реализованы всеми участниками рынка в перспективе ближайших двух-трех лет, полагает Мария Шевченко из Киви Банка. Вероятнее всего, для начала речь может идти об эксперименте для ограниченного круга участников.