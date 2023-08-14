Пилотное тестирование: как оплатить проезд цифровым рублем

Банк России начал разработку цифровой валюты еще в 2020 году. С 1 августа 2023 года в России вступил закон о постепенном внедрении цифрового рубля. Массовое использование нового платежного средства планируется наладить к 2025 году. Официальным оператором цифрового рубля является Центральный банк. Он может самостоятельно открывать, закрывать и приостанавливать цифровой счет клиента, проводить различные операции с цифровым рублем и контролировать сохранность национальной валюты. О новых возможностях цифровой валюты читайте в материале «Известий».

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это электронные российские деньги, которые будут использованы наряду с наличными и безналичными средствами платежа. Как и криптовалюта, новый вид рубля представляет собой уникальный цифровой код, по которому можно будет отследить весь его путь за всё время существования. Все разновидности рубля будут иметь одинаковый номинал.

Сегодня цифровыми валютами пользуются жители Китая, Туниса и Эквадора. Разработки подобной системы платежа ведутся и в других странах мира.

Фото: Global Look Press/Uwe Anspach

Для использования цифровых рублей необходимо будет завести электронный кошелек, который будет двух видов:

1. Электронный кошелек на специальной электронной платформе. Открыть подобный кошелек можно будет через любое мобильное приложение банка. Переводы можно будет осуществлять по номеру телефона и по номеру кошелька. Оплату на кассе магазина — с помощью QR-кода.

2. Отдельное приложение для электронного кошелька. Преимущество данного вида в том, что его можно будет использовать без выхода в интернет. Цифровые рубли заранее скачиваются на смартфон.

На сегодняшний день можно открыть электронный кошелек первого типа. Второй пока находится на стадии разработки. Перевести цифровые рубли можно будет только такому же пользователю электронного кошелька. Обычные граждане смогут пользоваться валютой бесплатно, а комиссия для юридических лиц составит 0,3% платежа. Тем, кто не пользуется банковскими услугами, цифровой рубль окажется недоступен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С цифровыми деньгами можно будет делать почти всё то же, что и с обычными: расплачиваться, переводить, принимать платежи. На них также можно будет купить товары или доступную к покупке валюту по такому же курсу. Причем цифровые рубли можно будет свободно переводить в безналичные и обратно. В то же время в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад, получить кредит или кешбэк за покупки. Векселя в цифровых рублях выпустить тоже не получится.

Как будет проходить тестирование цифрового рубля

Пилотный проект по использованию цифрового рубля Центробанк запускает 15 августа. Известно, что участие примут 600 граждан. Будет проводиться тестирование открытых цифровых кошельков, переводы между клиентами и оплата в разных торговых точках по QR-коду.

На изначальном этапе в группу предварительного тестирования входили 15 банков, но к операциям были допущены 13. Список включает ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, «Ак Барс», ДОМ.РФ, «Синара», Ингосстрах Банк, Транскапиталбанк, МТС-банк и Киви Банк. Банки прошли все подготовительные мероприятия, включая разработку новой версии мобильного приложения, и готовы начать операции с реальными клиентами уже 15 августа. Расплатиться цифровой валютой участники смогут в 30 торговых точках в 11 городах России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В следующем году планируется присоединение 16 банков. Список Центрального банка пока не опубликован. Однако уже известно, что во второй группе тестирования участие примут крымский РНКБ и Московский кредитный банк.

Как платить цифровым рублем в московском метро

Московский метрополитен поддержал пилотный проект по использованию цифрового рубля. На первом этапе тестирование будет проходить на закрытой фокус-группе. Сроки проведения теста и количество участников пока не уточняются. Участники проекта смогут приобрести карту «Тройка» за цифровые рубли или купить ее, имея цифровые рубли на балансе. Проект будет осуществляться совместно с Центробанком и ВТБ. ВТБ — это первый российский банк, который запускает операции в цифровых рублях в приложении «ВТБ-онлайн».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В данный момент московское метро настраивает платежную систему и взаиморасчеты в новой электронной валюте. По результатам тестирования будет понятен клиентский опыт и механизм работы в условиях метро. Далее планируется расширение на другие виды транспорта.

Новые технологии в метро

Первые турникеты с использованием банковских карт появились в 2015 году на станции «Котельники». Сейчас подобный процесс оплаты проезда считается нормой. В октябре 2021 года в Московском метрополитене начала свою работу программа оплаты по распознаванию лица — Face Pay , ныне она называется «Система биометрической оплаты». Уже спустя месяц стало известно, что сервисом пользуется около 25 тыс. человек.

В октябре 2022 года подобная технология стала доступна на маршрутах МЦК. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сделать фото, занести его в специальное приложение и привязать банковскую карту. При проходе через турникет система идентифицирует человека и пропускает. Денежные средства снимаются автоматически.