В Московском метрополитене протестируют оплату цифровыми рублями

Оплату цифровыми рублями протестируют в Московском метрополитене. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутов сообщил в среду, 9 августа.

Он отметил, что столичное метро традиционно выступает тестовой площадкой для инновационных разработок.

«‎Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт‎ с балансом билета «Кошелек». По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта. Мы внедряем самые передовые российские технологии в городском транспорте по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По словам заммэра, на первом этапе воспользоваться оплатой цифровыми рублями смогут сотрудники, которые входят в фокус-группу.

Проект цифрового рубля подземка запускает совместно с Банком России. Члены этой закрытой фокус-группы смогут приобрести либо карту «Тройка» в уникальных дизайнах, либо приобрести карту «Тройка» с балансом, пишет «Москва 24».

Уже в августе начнется тестирование цифрового рубля, который станет новой национальной валютой России. «Известия» разобрались, в чем отличие новой формы денег, где и когда ими можно будет пользоваться.

1 августа в России вступил в силу закон о внедрении третьей формы национальной валюты — цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Выпускать денежное средство будет ЦБ.