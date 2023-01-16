В Москве сервис оплаты проезда Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»
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- В Москве сервис оплаты проезда Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»
Сервис оплаты проезда по распознаванию лица Face Pay в Москве переименуют в «Систему биометрической оплаты». Такое альтернативное название технологии на русском языке дали большинство горожан, следует из результатов голосования на портале «Активный гражданин» от 16 января.
Всего в голосовании приняло участие 195 485 человек. За новое название голос отдал 21% участников голосования (41 740 человек). На втором месте по популярности ответов оказался вариант названия «Оплати улыбкой». За него проголосовали 19% москвичей (36 949 человек).
По 15% голосов набрали «Лицо Москвы» и «Облик», 14% голосов отдали за имя «Оплата взглядом».
Всего москвичи предложили более 1000 идей для нового названия Face Pay, однако департаментом транспорта столицы были отобраны пять самых интересных — они и были вынесены на голосование.
Москвич, предложивший вариант «Система биометрической оплаты», получит три года бесплатных поездок по биометрии, отмечается на портале.
Как отмечал в ноябре прошлого года депранс, одними из самых необычных названий для сервиса оплаты проезда по биометрии, предложенных горожанами, стали: «Угадайка», «Узнавашка», «Сезам», «Распознайка», «Не заяц», «Зеркальце» и другие.
Система оплаты проезда «лицом» заработала в московском метро в сентябре 2021 года. Уже спустя месяц стало известно, что сервисом пользуется около 25 тыс. человек.