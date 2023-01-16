Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Общество
В Минцифры сообщили о работе мобильных операторов на новых территориях
Мир
В МИД РФ заявили о переносе переговоров Лаврова с иранским коллегой
Мир
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Армия
Российский Су-27 сопроводил над Балтикой патрульный самолет ВМС Германии
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Мир
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии
Экономика
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Общество
В Москве сервис оплаты проезда Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»
Общество
Двух боевиков приговорили к 14 годам колонии за нападение на Дагестан в 1999 году

В Москве сервис оплаты проезда Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»

Москвичи решили переименовать сервис оплаты проезда Face Pay в «Систему биометрической оплаты»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сервис оплаты проезда по распознаванию лица Face Pay в Москве переименуют в «Систему биометрической оплаты». Такое альтернативное название технологии на русском языке дали большинство горожан, следует из результатов голосования на портале «Активный гражданин» от 16 января.

Личный подход: за месяц к Face Pay в метро подключились более 40 тыс. москвичей
Где еще появится система оплаты проезда «лицом» и насколько она безопасна

Всего в голосовании приняло участие 195 485 человек. За новое название голос отдал 21% участников голосования (41 740 человек). На втором месте по популярности ответов оказался вариант названия «Оплати улыбкой». За него проголосовали 19% москвичей (36 949 человек).

По 15% голосов набрали «Лицо Москвы» и «Облик», 14% голосов отдали за имя «Оплата взглядом».

Всего москвичи предложили более 1000 идей для нового названия Face Pay, однако департаментом транспорта столицы были отобраны пять самых интересных — они и были вынесены на голосование.

Москвич, предложивший вариант «Система биометрической оплаты», получит три года бесплатных поездок по биометрии, отмечается на портале.

Как отмечал в ноябре прошлого года депранс, одними из самых необычных названий для сервиса оплаты проезда по биометрии, предложенных горожанами, стали: «Угадайка», «Узнавашка», «Сезам», «Распознайка», «Не заяц», «Зеркальце» и другие.

Система оплаты проезда «лицом» заработала в московском метро в сентябре 2021 года. Уже спустя месяц стало известно, что сервисом пользуется около 25 тыс. человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023