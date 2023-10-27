В Сбербанке сообщили о восстановлении работы сервисов

Все сервисы Сбербанка после кратковременного сбоя работают в штатном режиме, сообщили «Известиям» в финансовой организации 27 октября.

«Затруднения устранены, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме», — отметили в пресс-служба Сбербанка.

Ранее в этот день пользователи «Сбера» рассказали о сбоях в работе банковского приложения. Согласно данным Downdetector, всплеск жалоб наблюдался около 14:00 мск. Проблемы с доступом фиксировались у ряда провайдеров Владивостока, Ярославля, Самары, Перми. Очевидцы сообщили, что не работали банкоматы, а на кассах некоторых магазинов не проходила оплата покупок.

До этого, 23 октября, у жителей Москвы и Московской области возникли проблемы с платежами за электроэнергию. Как отмечалось, у банка-эквайера произошел технический сбой.