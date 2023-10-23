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В Москве из-за сбоя возникли проблемы с платежами за электроэнергию

«Мосэнергосбыт»: проблемы с платежами за электричество возникли из-за сбоя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Проблемы с платежами за электроэнергию у жителей Москвы и Московской области возникли из-за технического сбоя. Об этом 23 октября ИА «Регнум» рассказали в пресс-службе «Мосэнергосбыта».

Как сообщили в компании, технический сбой случился у банка-эквайера.

«Проблема возникла у банка-эквайера. Потребитель может оплатить через любой банк, но в итоге всё попадает в наш банк-эквайер», — передает агентство слова пресс-службы.

Отмечается, что 15 октября многие жители столицы столкнулись с тем, что оплаченный онлайн или через систему быстрых платежей (СБП) счет за электроэнергию стал отображаться как задолженность. Суммы переводов списывались с банковских карт пользователей, но при этом не поступали в «Мосэнергосбыт».

«Была ситуация исключительно с оплатами 15 октября, банк подтвердил. Сегодня-завтра вопрос с разнесением платежей, которые потребители производили 15-го числа, будет разрешен, и деньги будут зачислены, то есть у клиентов больше не будет висеть задолженность в личном кабинете», — заявили в «Мосэнергосбыте».

В организации подчеркнули, что оплата счетов 16 октября и в последующие дни проходила без сбоев, однако некоторые пользователи соцсетей опровергли эту информацию, поделившись скриншотами с выставленными задолженностями.

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Ранее, 16 октября, стало известно, что москвичи смогут передавать показания счетчиков по телефону горячей линии. Для этого необходимо позвонить по телефону +7 (495) 539-25-25, сообщить голосовому помощнику номер своего лицевого счета и электросчетчика, а также текущие показания. Робот автоматически зафиксирует показания и перенаправит их в систему.

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