Причинили сбой: с чем связаны проблемы, возникшие у абонентов МТС

Сбой в работе сотовой сети МТС, который произошел 28 июня в нескольких регионах, мог быть связан с отсутствием своевременных обновлений сетевого ПО из-за прекращения работы в России ряда иностранных производителей, заявил «Известиям» источник в отрасли. Другие возможные варианты — нарушение работы системы, отвечающей за регистрацию абонентов, выход из строя магистральных каналов связи между сотовой сеть и ее программно-аппаратным ядром и проблемы с электроснабжением на подстанциях, питающих центры обработки данных компании. Специалисты напомнили, что неполадки со связью у сотовых операторов — достаточно частое явление, и лучшим решением данной проблемы становится наличие резервных каналов связи.

Вне зоны доступа

Сбой в работе сети МТС случился 28 июня. Абоненты компании испытывали проблемы со связью в течение нескольких часов. Сотовый оператор подтвердил этот факт.

— Сегодня в течение некоторого времени в ряде населенных пунктов Поволжья могли наблюдаться проблемы со связью. Специалисты оперативно провели работы по восстановлению. В настоящее время проблема решена и услуги связи абонентам оказываются в полном объеме, — рассказали «Известиям» в пресс-службе МТС.

С чем был связан сбой, в компании не конкретизировали.

Специалист по строительству сетей связи в беседе с «Известиями» не исключил, что мог произойти сбой в работе Home Location Register — это система, которая отвечает за регистрацию абонентов в сети. Аналогичные сбои несколько лет назад испытал на себе «Мегафон» — тогда, в частности, имели место серьезные проблемы со связью в Москве.

По словам собеседника «Известий», причиной происшествия могло стать недостаточное или некорректное резервирование ПО, отвечающего за распознавание подключенных к сети абонентов.

Другой возможный сценарий событий — выход из строя магистральных каналов связи между сотовой сеть и ее программно-аппаратным ядром, но такой сценарий крайне маловероятен, считает источник.

Также, по его словам, проблемы могут быть связаны с отсутствием своевременных обновлений сетевого ПО из-за прекращения работы в РФ западных производителей сотового сетевого оборудования.

Версии теракта или хакерской атаки извне он считает практически невероятными: оборудование сетей надежно защищено от вмешательств, работает практически автономно, доступ к нему имеет несколько человек, объясняет он. Причем действия каждого из них тщательно фиксируются.

Собеседник, ранее работавший в одном из сотовых операторов, не исключил, что происшествие могло быть связано с проблемами с энергоснабжением — выходом из строя подстанций, на которые были запитаны центры обработки данных (ЦОД) компании.

— Учитывая время, которое связь отсутствовала, это действительно могут быть проблемы с электроэнергией. Для того, чтобы перейти на резервные источники питания, сотовому оператору обычно требуется несколько часов, а именно столько отсутствовала связь, — согласился генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

В течение 2-3 часов проблемы со связью наблюдались у абоненты МТС в Нижнем Новгороде, Татарстане, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областях.

Не только в России

Сбои в работе сотовых операторов происходят не только в России. Например, в мае 2022 года проблемы со связью испытывали пользователи американского T-Mobile.

Тогда абоненты не могли принимать и совершать звонки, а также получать SMS и использовать мобильный интернет. В пресс-службе американского сотового оператора тогда никак не прокомментировали проблемы со связью, а также то, с чем они были связаны.

17 ноября 2022 года аналогичный сбой произошел в Германии, но тогда были затронуты практически все сотовые операторы. Причину неполадок тогда не назвали.

В апреле нынешнего года проблемы наблюдались у японских мобильных операторов. Жители нескольких префектур Японии не могли пользоваться интернетом, совершать и принимать звонки. Работоспособность удалось восстановить за несколько часов.

— Крупные сбои так или иначе происходят у всех компаний. Истории с неполадками зарубежных сотовых операторов это только подтверждают, — сказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Наилучшим решением будет наличие нескольких каналов связи, например, проводного интернета дома или на работе. Кроме того, если данная опция доступна, можно оформить электронную симкарту другого оператора. А вот держать стационарный телефон в нынешние времена особого смысл нет, резюмировал Денис Кусков.