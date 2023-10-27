Система АБС нужна в авто с 1 ноября: что это такое и как работает

Российским автопроизводителям поставили срок до 1 ноября вернуть на свои автомобили антиблокировочную систему тормозов (АБС). Некоторые автомобилисты относятся к этому устройству с сомнением и не всегда понимают, зачем оно нужно. Эксперты, в свою очередь, говорят, что АБС полезна, хотя и не всегда. Как устроена антиблокировочная система тормозов и зачем она нужна в реальности, разбирались «Известия».

Антиблокировочная тормозная система: что это такое и как работает

Проблему блокирующихся при торможении колес первыми попытались решить авиационные инженеры, что неудивительно: ситуация была чревата заносом приземлившегося самолета или разрывом шины. Первый прообраз АБС изобрел в 1920-х один из пионеров воздухоплавания Габриэль Вуазен. Интересно, что к тому времени он уже переключился с самолетов на автомобили и много экспериментировал с их тормозами, но антиблокировочной системой машины Voisin не обзавелись.

Первый серийный полноприводный автомобиль с АБС — британский Jensen FF (1965 год) — как раз оснащался системой Maxaret от Dunlop, изначально опробованной в авиации. Передовая, но очень сложная и дорогая машина успеха не имела. С антиблокировочными системами экспериментировали и другие автопроизводители. Выяснилось, что для эффективной работы нужно, чтобы она воздействовала на все колеса. Механики, даже самой совершенной, оказывалось недостаточно — управлению тормозами требовались электронные мозги.

Jensen FF Фото: Commons.wikimedia.org

Современную автомобильную антиблокировочную систему придумал в 1971 году фиатовский инженер Марио Палаццети, получивший впоследствии прозвище Мистер АБС. Он продал патент компании Bosch, которая, использовав наработки фирмы Teldix, выпустила в 1978 году самую на тот момент многоканальную АБС c электронным управлением. Самую передовую и очень дорогую. Поэтому для первого получившего АБС от Bosch автомобиля Mercedes-Benz W116 это была опция. В начале 1980-х компания Tevis, входящая в Continental, придумала свой аналог, более дешевый, чем бошевский агрегат. Так АБС постепенно становилась массовой и завоевывала всё больше поклонников.

Зачем нужна АБС в автомобиле

Что такое АБС в автомобиле и для чего она служит? В современной антиблокировочной системе электронный блок получает информацию от датчиков скорости вращения колес и управляет клапанами гидравлической тормозной магистрали. Если система четырехканальная, то каждому колесу полагается клапан. Если датчик сигнализирует о замедлении или остановке колеса, тормозное давление снижается, если колесо катится слишком сильно — снова повышается. И так до 20 раз в секунду, балансируя между качением колес и блокировкой — поэтому водитель чувствует вибрацию педали под ногой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Благодаря такому алгоритму можно безопасно тормозить и одновременно поворачивать без риска потерять управление автомобилем. Кроме того, АБС позволяет уверенно замедляться на разнородном покрытии. На рыхлом грунте АБС менее эффективна. Поэтому у некоторых машин в специальном внедорожном режиме ее алгоритм меняется: для лучшего замедления колеса блокируются, нагребая перед собой буртик. АБС снижает эффективность торможения на скользкой дороге — шипы лучше вгрызаются в лед при блокировке колес. Но даже в этом случае сохраняется возможность управления автомобилем.

Как узнать, есть на машине АБС или нет

C 1980-х годов многие автопроизводители стали предлагать систему в качестве стандартного оснащения. В 2004-м система стала обязательной для автомобилей в Евросоюзе, в США в 2012-м и в 2016-м — в России. Причем первым российским автомобилем с АБС стал УАЗ «Патриот» в 2006 году.

Найти современный автомобиль без АБС сложно, хотя в прошлом году из-за проблем с компонентами, вызванных антироссийскими санциями, отечественным производителям разрешили выпускать машины без антиблокировочной системы. Так, в частности, поступил АвтоВАЗ, наладив в июне прошлого года производство упрощенной «Гранты». Так же сделал и УАЗ. В этом году российские автозаводы начали возвращать АБС на свои машины. «Москвич 6» и другие новинки уже оснащаются АБС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Неисправности АБС: мигает лампочка

У автомобиля с АБС при запуске мотора на приборной панели должен загораться и гаснуть специальный желтый значок. Если значок не погас или зажегся снова, или моргает — в чем причина? Это указание на то, что система неисправна. Как проверить датчик АБС? Рукастый автолюбитель может найти неисправность, подключившись к диагностическому разъему. Либо найти неисправный датчик АБС с помощью мультиметра. Однако эксперты рекомендуют воспользоваться помощью специалистов автосервиса.

— Неработоспособность датчика АБС в современных автомобилях может кардинально повлиять на управляемость. Часть системы АБС входит в систему курсовой устойчивости. Если возникают проблемы с ней, вслед за этим сразу тянется большое количество проблем с различного рода системами активной безопасности. В частности, полноприводные автомобили могут некорректно перераспределять крутящий момент между осями и колесами, — рассказал «Известиям» автоэксперт и мастер спорта по ралли Егор Васильев.

Зачем нужно знать принцип работы АБС

— Существуют две диаметрально противоположные точки зрения. Есть люди, которые настроены скептически: наши отцы и деды ездили без АБС, зачем она нам? Дайте машину подешевле. Есть люди, которые говорят: сколько можно выпускать машины без АБС. Сейчас увеличивается количество пользователей автомобиля — они не шоферы, не профессионалы. Поэтому АБС — это один из краеугольных составляющих активной безопасности, позволяющих избежать аварий и столкновений, — считает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Он считает, что водителю в любом случае неплохо бы знать принцип работы АБС. С ним солидарен и Егор Васильев.

— Торможение с использованием АБС на сложных скользких покрытиях, особенно в условиях наступающей зимы не всегда дает наилучший результат. Опытный водитель может обыграть систему и выиграть у нее до 30% тормозного пути. В первой фазе торможения он нажимает на педаль быстро и мощно, получив блокировку колес и начало срабатывания АБС. Это звоночек, чтобы начинать мягко и аккуратно уменьшать усилие на педаль тормоза до тех пор, пока работа АБС из непрерывной не перейдет в эпизодическую. Это говорит о том, что автомобиль замедляется настолько хорошо, насколько это возможно в данных условиях, — отмечает автоэксперт.

Когда ждать российскую АБС

АБС на производимые в России автомобили сначала планировали вернуть с 1 ноября 2023 года. Однако в июне правительство России продлило до 1 февраля 2024 года действие более мягких требований к автомобилям отечественного производства. Согласно новому постановлению, все выпущенные в нашей стране автомобили должны иметь антиблокировочную систему тормозов с 1 декабря 2023 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков



В России уже стартовало производство антиблокировочных систем — ГК «Итэлма» начала их делать на площадях электромеханического завода «Пегас» в Костроме летом. АБС изготавливают по лицензии, инвестиции в проект составили 1 млрд рублей. Продукция «Итэлмы» поставляется на конвейер АвтоВАЗ» для «Весты» и «Гранты». Кроме того, компания ведет переговоры и с другими отечественными автопроизводителями. В декабре «Итэлма» планирует начать производство блоков системы стабилизации. В год она может делать 850 тыс. штук ABS/ESP, а в перспективе производственные мощности можно увеличить до 1,2 млн единиц.

В июне ФГУП «НАМИ» заключило сделку по приобретению 100% долей ООО «Роберт Бош Самара», который был переименован в «НАМИ инновационные компоненты». Планируется перезапуск завода, занимавшегося производством систем рулевого управления, антиблокировочной системы (АБС) и системы динамической стабилизации ESP.