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Названы автомобили, которые появятся в России до конца 2023 года

«Автостат»: до конца года Haval запустит в России два новых бренда авто
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Фото: Sollers
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До конца года в России появится ряд автомобильных новинок от производителей из разных стран. Более подробно о том, какие авто появятся на рынке, «Известиями» 17 октября рассказали в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

Так, по данным агентства, в октябре в России запланирован старт продаж китайского седана Livan S6 Pro, российского пикапа Sollers ST6, и китайских кроссовера Haima 8S и компакт-вэна Haima 7X.

До конца осени появление китайских ряда китайских марок: кроссовера Changan UNI-K iDD, минивэна Forthing M7 (обновленного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO e+), а также обновленных EXEED LX и VX, Geely Atlas второго поколения, а в ноябре-декабре — рестайлингового Geely Emgrand.

Отмечается, что до конца года китайская Haval запустит в России два новых бренда — ORA (полностью электрические автомобили) и WEY (гибридные кроссоверы). Ожидается появление китайского электрокара ORA Good Cat, кроссовера BAIC X75 и гибридного Chery Tiggo 7 PRO e+.

Также до конца года в Россию собирается прийти совместный бренд Dongfeng и Nissan под названием Venucia (с седаном D60 Plus).

Говоря о том, какие автомобили заявлены и могут выйти до конца года, но по ним нет сроков по старту продаж, аналитики напомнили, что британская марка MG, которая с 2009 года принадлежит китайскому автоконцерну SAIC, в конце августа официально заявила, что скоро появится в России со своими моделями — кроссовером One и лифтбеком 7 Trophy+.

«В августе России зарегистрирован новый бренд Luxeed — неизвестно, когда выйдет на рынок. В конце сентября был обещан выход китайских марок Aito (М5 и М7) и LiXiang (Li 7 в трех версиях исполнения (Мax, Pro и Air), Li 8 в версиях Max и Pro и Li 9 в версии Max). В октябре прошла информация, что может появиться новый бренд Qiyuan, сроки возможного выхода не называются», — добавили они.

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11 августа сообщалось, что чаще всего российские автовладельцы пересаживаются на китайские автомобили с отечественных машин, в число которых входят такие модели, как Lada Vesta, Priora и Kalina. На втором месте — бывшие владельцы Kia, на третьем — Hyundai. В качестве первого китайского автомобиля обычно выбирают марки Chery (30%), Geely (22%), Haval (17%) и Lifan (12%).

Кроме того, также сообщалось, что Китай может стать крупнейшим экспортером автомобилей. Автопроизводители из КНР планомерно теснят конкурентов на глобальном рынке, причем Россия является для них приоритетным направлением.

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