Автовладельцы чаще всего пересаживаются на китайские автомобили с Lada Vesta

Чаще всего российские автовладельцы пересаживаются на китайские автомобили с отечественных машин, в число которых входят такие модели, как Lada Vesta, Priora и Kalina. На втором месте — бывшие владельцы Kia, на третьем — Hyundai. В качестве первого китайского автомобиля обычно выбирают марки Chery (30%), Geely (22%), Haval (17%) и Lifan (12%), сообщают 11 августа аналитики «Авто.ру».

Как правило, бывшие владельцы «ВАЗ-2107» приобретают Lifan Solano, а вместо Lada Vesta — Chery Tiggo 7 PRO, вместо «ВАЗ-2110» — Chery Amulet, а вместо Lada Priora — Chery Tiggo.

Что касается владельцев Kia, после модели Rio россияне приобретают Chery Tiggo 7 PRO, Omoda C5, Haval Jolion и F7, а также кроссоверы Geely Atlas и Coolray. Бывшие владельцы Hyundai Solaris пересаживаются на Chery Tiggo 7 PRO, Geely Coolray и Atlas Pro, Haval Jolion и H6. Тем временем те, кто раньше ездил на Volkswagen Polo, покупают Chery Tiggo 7 PRO, Geely Atlas, Atlas Pro и Coolray, а такжеHaval Jolion.

Большинство (85%) новоиспеченных владельцев китайских авто дали положительную оценку своим машинам. По словам респондентов, главные преимущества китайских автомобилей — это их стоимость (62%), внешний вид и дизайн (55%), а также стоимость обслуживания и доступность запчастей (47%), а также уровень комплектации и оснащения автомобилей (45%), обустройство салона (30%), качество двигателя (26%).

Ранее, 4 августа, российские дилеры представили китайский кроссовер Geely Binye второго поколения, который известен россиянам под названием Coolray. Цена на ввезенный по параллельному импорту автомобиль начинается от 2,7 млн рублей.

Второе поколение Coolray дебютировало в Китае в прошлом году, с тех пор модель выпускается параллельно с первой генерацией кроссовера. Несмотря на общую платформу, новая итерация Coolray отличается полностью новым оборудованием, а также бамперами, оптикой и интерьером.