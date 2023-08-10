Кроссовер Geely Coolray подорожал в России с начала года на 80 тыс. рублей

Китайский кроссовер Geely Coolray подорожал на российском рынке на 80 тыс. рублей, о чем можно судить по переписанному на официальном сайте Geely ценнику.

Таким образом, автомобиль теперь доступен российскому покупателю по цене от 2 329 990 рублей без учета индивидуальных предложений и скидок. С января 2023 года Coolray стоил 2 249 990 рублей.

Кроме того, на кроссовер действовала программа по прямой выгоде от автопроизводителя в размере 185 тыс. рублей за покупку машины наличными, в результате чего Coolray можно было приобрести по цене от 2 114 990 рублей. Примечательно, что продавец сохранил программу прямой выгоды при покупке машины за наличные деньги, однако сократил размер скидки до 135 тыс. рублей.

Что касается покупки нового Coolray по программе трейд-ин и оформлении кредита, то новый владелец Geely в результате заплатит 2 019 990 рублей.

Ранее, 4 августа, российские дилеры представили китайский кроссовер Geely Binye второго поколения, который известен россиянам под названием Coolray. Цена на ввезенный по параллельному импорту автомобиль начинается от 2,7 млн рублей.

Второе поколение Coolray дебютировало в Китае в прошлом году, с тех пор модель выпускается параллельно с первой генерацией кроссовера. Несмотря на общую платформу, новая итерация Coolray отличается полностью новым оборудованием, а также бамперами, оптикой и интерьером.