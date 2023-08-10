Реклама
Прямой эфир
Общество
СК опубликовал кадры допроса задержанного директора «Пиро-Росс»
Общество
В Тверской области три дня идут поиски матери с ребенком
Общество
Источник назвал причину пожара в многоэтажном доме в Красногорске
Мир
Польский вертолет потерял взрыватель от ракеты при патрулировании границы
Общество
Сын Игоря Ясуловича рассказал об улучшении состояния актера
Происшествия
Детский сад поврежден при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мир
Певца Иракли затравили в Грузии за дружбу с россиянами
Мир
На юго-западе Франции загорелось зернохранилище Sica Atlantic
Политика
В ГД допустили наличие планов у США ввести союзные войска на Украину
Общество
Десять самолетов ушли на запасные аэродромы на время закрытия Внуково и Домодедово
Недвижимость
Средняя цена квартир на вторичном рынке в Москве за месяц выросла на 2 млн рублей
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о распространении нового штамма коронавируса EG.5 в России
Мир
Умер испытатель «космического мотоцикла» космонавт Александр Викторенко

Кроссовер Geely Coolray подорожал в России с начала года на 80 тыс. рублей

0
Фото: geely-motors.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайский кроссовер Geely Coolray подорожал на российском рынке на 80 тыс. рублей, о чем можно судить по переписанному на официальном сайте Geely ценнику.

Таким образом, автомобиль теперь доступен российскому покупателю по цене от 2 329 990 рублей без учета индивидуальных предложений и скидок. С января 2023 года Coolray стоил 2 249 990 рублей.

Кроме того, на кроссовер действовала программа по прямой выгоде от автопроизводителя в размере 185 тыс. рублей за покупку машины наличными, в результате чего Coolray можно было приобрести по цене от 2 114 990 рублей. Примечательно, что продавец сохранил программу прямой выгоды при покупке машины за наличные деньги, однако сократил размер скидки до 135 тыс. рублей.

Что касается покупки нового Coolray по программе трейд-ин и оформлении кредита, то новый владелец Geely в результате заплатит 2 019 990 рублей.

Коммерция на подъеме: почему растут продажи грузовиков и автобусов
Утильсбор и китайские грузовики потянули рынок вверх

Ранее, 4 августа, российские дилеры представили китайский кроссовер Geely Binye второго поколения, который известен россиянам под названием Coolray. Цена на ввезенный по параллельному импорту автомобиль начинается от 2,7 млн рублей.

Второе поколение Coolray дебютировало в Китае в прошлом году, с тех пор модель выпускается параллельно с первой генерацией кроссовера. Несмотря на общую платформу, новая итерация Coolray отличается полностью новым оборудованием, а также бамперами, оптикой и интерьером.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023