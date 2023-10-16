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Кредитный край: дилерам хотят урезать комиссии при продаже автомобилей

Поможет ли это решить проблему дорогих машин и займов
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Размер комиссий дилеров при продаже машин в кредит следует ограничить. На этом настаивает Национальный автомобильный союз в письмах вице-премьеру Денису Мантурову, главам ЦБ и ФАС. Например, комиссия за оформление займа достигает 9%, а его тело рассчитывается с учетом ряда навязанных продуктов. В дилерской ассоциации РОАД не согласны с претензиями: услуги клиентам не навязываются, а размер комиссий определяется двусторонними соглашениями с банками.

Опять госрегулирование

С инициативой ограничить размер комиссий дилеров при продаже автомобилей в кредит к вице-премьеру Денису Мантурову, главам ЦБ и ФАС обратился Национальный автомобильный союз (НАС). «Известия» ознакомились с копиями писем.

Большая часть новых машин и значительная часть автомобилей с пробегом приобретаются сегодня в кредит, констатирует союз. Так, по данным Национального бюро кредитных историй, в январе—июне 2023 года было выдано автокредитов на сумму 499,8 млрд рублей, что на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе—июне 2022 года этот показатель составил 309,7 млрд рублей. При этом, по оценке агентства «Автостат», средневзвешенная цена новой легковой машины в августе превысила отметку 3 млн (составила 3,13 млн рублей), а стоимость авто с пробегом в сентябре превысила 1 млн рублей.

Страхование
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Автокредиты обходятся всё дороже, но повышение ключевой ставки Центробанка — далеко не единственный фактор роста цен, пишет в обращениях НАС. Например, комиссия за оформление займа у крупных автомобильных дилеров достигает 9% от размера кредита, говорится в письме, причем сам заем рассчитывается с учетом стоимости навязанных продуктов и услуг: страховых продуктов, карт «помощи на дороге», аксессуаров, оборудования и пр. Это ведет к дополнительному росту размера кредита на сотни тысяч рублей и к увеличению комиссии дилера за его оформление, пояснил автор инициативы, вице-президент НАС Антон Шапарин.

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— Вся страна знает о том, что автодилеры навязывают дополнительные услуги и товары, прямо нарушая закон «О защите прав потребителя». И введение штрафа в 40 тыс. рублей проблему, конечно, не решит: дилеры просто заложат эту сумму в качестве еще одного «допа», — пояснил он логику своих предложений.

По его словам, необходимо, во-первых, уничтожить экономическую базу для таких злоупотреблений и ввести полный запрет на установку любого оборудования и на работы до продажи автомобиля. Эти услуги можно будет заказать после оплаты машины, полагает он. Во-вторых, нужно ограничить заработки на продвижении займов и страховых продуктов, введя предельный размер комиссии за автокредит у дилера (не выше 4%), следует из текстов обращений.

Салон
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

Вместе с этим предлагается внедрить в КоАП штрафы за повторное навязывание товаров, работ и услуг в размере их двукратной стоимости и даже ввести уголовную ответственность «за регулярное, систематическое (более трех раз) навязывание». Ранее Совет Федерации уже одобрил законопроект, предусматривающий штрафы до 40 тыс. рублей за первичное навязывание услуг в различных отраслях экономики.

«Известия» направили запрос представителю Дениса Мантурова, а также в пресс-службу ЦБ. Представитель ФАС подтвердил получение обращения: оно будет рассмотрено.

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Дилеры не согласны

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сказали «Известиям», что не согласны с предложениями НАС: они «не несут пользы для решения реально существующих в отрасли проблем».

— Автомобильный рынок — один из самых конкурентных и прозрачных в экономике. Ни один дилер не имеет на нем сколько-нибудь значимой доли и не может навязывать какие-либо условия ни потребителям, ни партнерам, в частности банкам. Наоборот, абсолютно бесправное положение дилеров в дилерских соглашениях позволяет автопроизводителям навязывать им любые невыгодные условия работы. Это в итоге и проявляется в отдельных случаях в нарушениях интересов потребителей, — заявил представитель РОАД.

Там также добавили, что условия выплаты и размер комиссионного вознаграждения за продажу финансовых продуктов (кредиты, страховки, лизинг) устанавливаются на конкурентной основе двусторонними соглашениями с банками и не могут определяться дилерами в одностороннем порядке. В РОАД не назвали текущий размер комиссий дилеров, входящих в объединение, за оформление автокредитов.

анкета
Фото: ТАСС/Денис Абрамов

В крупных автосалонах «Автодом», «Авилон», «Рольф» отказались от комментариев.

Источник «Известий» на банковском рынке сообщил, что ограничение размера комиссии автодилеров при продаже машин в кредит, конечно, снизит финансовую нагрузку на заемщиков.

— Но регулирование только этого параметра не решит проблему с навязыванием дополнительных услуг и сервисов. К решению вопроса нужно подходить комплексно, — отметил собеседник.

Оформление автокредита у дилера несет и плюсы: заемщик может получить субсидии и поддержку от производителя. Эти опции зачастую не доступны при оформлении займа в банке, поэтому собеседник порекомендовал всегда сравнить условия у дилера и в банках.

В крупных банках — «Сбере», Газпромбанке, Альфа-банке, «Открытии» — на запросы «Известий» не ответили.

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Баланс интересов

У дилеров клиент сегодня может купить автомобили в рассрочку, что пользуется популярностью и привлекает покупателей, говорит основатель TOPCAR (входит в «ГТК-Холдинг») Саид Залиев. При этом, продолжает эксперт, он не сталкивался с массовым навязываем услуг дилерами.

— Среди автодилеров есть серьезная конкуренция, так как клиентская база в ряде случаев достигла «стеклянного потолка» и дальнейший рост возможен только за счет повторных клиентов, которые доверяют дилеру. А навязывание услуг явно отрицательно скажется на их имидже. Это невыгодно им самим, — отмечает эксперт.

Выбор
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

По его словам, дилер также может предложить клиенту больше бонусов, которые в итоге сбалансируют затраты на автокредит.

Продавец по сути своей деятельности выступает сегодня кредитным брокером, то есть посредником между банком и заемщиком, а деятельность кредитных брокеров прямо федеральным законодательством никак не регулируется, отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Деятельность дилеров также не подпадает под контроль ЦБ, добавил он.

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— Поэтому де-юре за свои услуги в качестве кредитного брокера дилер может взимать любую плату, какую сочтет соответствующей ее сложности и качеству и какую его клиент согласится заплатить. Так что автодилеры действительно в одностороннем порядке могут устанавливать размеры комиссий за помощь в поиске кредитного продукта и оформлении заявки на кредит в банке, — объяснил Юрий Федюкин.

При этом, по его словам, введение дополнительных норм за навязывание услуг избыточно, так как уже прописано в законе. А вот в части отсутствия контроля над кредитными посредниками, в роли которых выступают дилеры, со стороны ЦБ действительно стоит признать наличие законодательного пробела, который по какой-то причине до сих пор не закрыт, заключил эксперт.

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