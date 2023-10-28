29 октября — День вневедомственной охраны: история службы и ее задачи

В конце осени свой профессиональный праздник отмечают работники и ветераны подразделений вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России — Росгвардии. Ежегодно празднования проходят 29 октября. Об истории службы и что входит в ее задачи, читайте в материале «Известий».

День вневедомственной охраны — 2023: история праздника

Традиция чествовать работников вневедомственной охраны появилась почти 70 лет назад. Тогда, 29 октября 1952 года, Совет министров создал специальную службу, на которую возлагалась охрана объектов стратегической важности — мостов, аэропортов, электростанций, железнодорожных узлов, а также некоторых правительственных учреждений и промышленных предприятий.

При этом сотрудники подразделения не входят в штатный состав организаций и учреждений, которые они охраняют, отсюда и название «вневедомственная охрана».

С апреля 2016 года по указу президента России подразделение вневедомственной охраны включили в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии, созданной в том же году. До этого оно было структурным подразделением Министерства внутренних дел (МВД).

День формирования службы одновременно стал и профессиональным праздником для ее личного состава. Торжество официально не закреплено в календаре праздников. Однако на протяжении многих лет его повсеместно празднуют в день основания подразделения.

В 2023 году эта дата выпадает на воскресенье.

День вневедомственной охраны — 2023: о профессии

Сотрудники подразделения пользуются теми же правами, что и полицейские. Они могут проверять документы у граждан, останавливать транспортные средства, доставлять подозреваемых в совершении преступления в полицию, а в исключительных случаях применять физическую силу и оружие.

Часто работников службы привлекают для охраны порядка во время проведения массовых мероприятий и митингов. Помимо поддержания порядка вневедомственная охрана предоставляет услуги физическим лицам и различным организациям. Так, в прошлом году «Известия» писали, что в Москве служба взяла под охрану такси. Теперь водители могут в любой момент вызвать наряд, нажав на тревожную кнопку в салоне.

Профессия относится к категории опасных. Попасть в ряды подразделения можно только после прохождения срочной или контрактной службы в Вооруженных силах РФ и окончания профильного учебного заведения МВД.

День вневедомственной охраны — 2023: как отмечают

Несмотря на то что праздник не имеет официального статуса, руководство МВД не забывает поздравить всех, кто имеет отношение к структурам вневедомственной охраны. В праздник лучших сотрудников награждают грамотами и медалями. В этот же день часто присваиваются новые звания.

В ряде регионов проводятся конкурсы профессионального мастерства. На них сотрудники вневедомственной охраны демонстрируют навыки владения оружием, оказания доврачебной помощи, а также сдают нормативы по физической подготовке.

В средствах массовой информации в этот день выходит много сюжетов о подразделении, истории его создания и с рассказами самих росгвардейцев о своей работе.

Ранее «Известия» рассказывали, как отмечают День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ, или День спецназа.