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Глава МО Израиля рассказал о следующей фазе операции в секторе Газа

Глава МО Израиля Галант: следующая фаза операции в Газе включает комбинированный удар
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Фото: Global Look Press/Ayal Margolin
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Следующая фаза операции в секторе Газа включает комбинированный удар с моря, суши и воздуха. Об этом 23 октября заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

«Мы тщательно готовимся к следующему этапу, это будет смертоносная и комбинированная атака — в воздухе, на море и на суше», — передает его слова газета The Jerusalem Post.

С этим заявлением Галант выступил в ходе своего визита на базу Военно-морских сил (ВМС) Израиля в южном портовом городе Ашдод.

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Накануне, 22 октября, он сообщил, что срок предстоящей наземной операции Израиля в секторе Газа может занять до трех месяцев. По его словам, ВВС страны продолжают наносить авиаудары по анклаву, которые должны подготовить почву для входа на территорию сухопутных войск.

23 октября стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС «безоговорочно не сдастся». Как заявил пресс-секретарь израильской армии подполковник Джонатан Конрикус, участники палестинского движения должны выйти из укрытий и вернуть Израилю 212 заложников.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары, а позже объявила о начале операции «Железные мечи» и начала блокаду анклава.

По последним данным, со стороны Израиля пострадали 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тыс., еще 15 тыс. жителей ранены.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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