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Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин 23 октября провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. Об этом говорится на сайте Кремля.

Коков доложил главе государства о социально-экономическом развитим региона и реализации национальных проектов. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил российского лидера за эту возможность и отметил позитивную динамику по основным направлениям развития экономики республики.

Путин отметил, что валовый региональный продукт и сельскохозяйственное производство растет, что заметно по документам.

«Если взять объем инвестиций в основной капитал м это порядка 14 млрд за шесть месяцев, или 125,8% роста. Как вы уже обозначили, рост промышленности — 103,8, сельхозпроизводства — 105,6%, 113% у нас в строительстве, оборот розничной торговли — 105,9%», — сказал Коков.

Глава республики также уточнил, что за пять лет в регионе вырос туристический поток. Помимо этого, по его словам, прослеживается тенденция роста численности населения, занятое в малом и среднем предпринимательстве — около 113 тыс.

«Показатели роста экономики также подтверждаются ростом собственных доходов. Если брать с 2017 по 2022 год, Владимир Владимирович, [начинали] с 9,8 млрд собственных доходов, по итогам 2022 года эта сумма составила 16,2», — подчеркнул Коков.

Говоря о программе капитального ремонта, он сообщил президенту о том, что 31 тыс. учеников начали учебный год в отремонтированных школах, а до 2027 года запланировано обновить 148 учебных заведений.

В завершении встречи Путин попросил Кокова обратить внимание на нехватку мест в детских садах, а также в амбулаторно-поликлинической сети региона.

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Ранее, в июне, стало известно, что на Петербургском международном экономическом форуме заключили первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений в сфере туризма. Документ подписали проекты в Нижегородской области и в Кабардино-Балкарской Республике почти на 12 млрд рублей.

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