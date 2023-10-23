Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля

Слова бывшего посла Израиля в России Аркадия Мильмана о бурятах являются расистскими. Об этом 23 октября заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

Таким образом Цыденов прокомментировал высказывание экс-посла Израиля, который в ходе недавнего интервью по теме ближневосточного конфликта попытался использовать слово «бурят» как оскорбление, заявив о «звериной бурятской ненависти животных» со стороны исламистской палестинской группировки ХАМАС.

«Из слов бывшего посла впрямую несет нацизмом и расизмом. <…> Уж от кого, а от евреев — народа, который сам больше других пострадал от расизма и нацизма, такое услышать по меньшей мере странно», — написал глава Бурятии.

Цыденов призвал не судить обо всем еврейском народе по словам одного человека.

Кроме того, он отметил, что у Мильмана отсутствуют знания о многонациональной России и ее народах, и предложил отправить бывшего посла Израиля на принудительное лечение.

«Палата номер шесть заждалась», — заключил Цыденов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

По последним данным, со стороны Израиля пострадал по меньшей мере 5431 человек, число погибших в стране превышает 1,4 тыс. Между тем министерство здравоохранения Палестины сообщило, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погиб 4651 человек, еще 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.