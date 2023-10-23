В результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа погибли 30 человек

Число погибших в результате авиаудара, нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев в городе Джебалия на севере сектора Газа, достигло 30 человек. Большинство жертв ― женщины и дети, сообщает 23 октября Al Jazeera со ссылкой на МВД Газы.

Кроме того, число пострадавших во время атаки лагеря составило 27 человек, и это число продолжает расти, отмечает телеканал.

По словам главврача Индонезийской больницы Северной Газы, госпиталь испытывает острую нехватку медикаментов и специализированного оборудования.

Поздним вечером 22 октября ВВС Израиля нанесли удар по мечети аль-Альбани и жилым зданиям одного из восьми крупнейших лагерей для беженцев в анклаве. Тогда сообщалось о 13 погибших.

21 октября МВД Палестины сообщало, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа. Общее количество погибших и пострадавших пока не уточняется. В Сети появились кадры обстрела Газы и эвакуации пострадавших жителей.

С начала эскалации конфликта в Израиле погибли 4385 палестинцев. По данным минздрава Палестины, ранения получил 13 561 человек. В секторе Газа скончались 3353 человека. Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 5007 человек, число жертв превышает 1,4 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.