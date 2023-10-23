WAFA сообщило о гибели 13 человек в результате удара Израиля по домам и мечети в Газе

В результате удара израильских сил по жилым домам и мечети в Газе 13 человек погибли, десятки ранены. Об этом 22 октября сообщило агентство WAFA.

«Израильские военные самолеты нанесли несколько авиаударов по двум домам в лагере беженцев Джабалия в районе Аль-Тернис и мечети аль-Альбани на севере сектора Газа, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек», — сказано в сообщении.

Ранее этой ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине. Там отметили, что мечеть использовалась боевиками палестинского движения ХАМАС и представителями «Палестинского исламского джихада» как командный центр для «планирования терактов и как база для их совершения».

Кроме того, в этот день МВД Палестины сообщало, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа. Общее количество погибших и пострадавших пока не уточняется. В Сети появились кадры обстрела Газы и эвакуации пострадавших жителей.

С начала эскалации конфликта в Израиле погибли 4385 палестинцев. По данным минздрава Палестины, ранения получил 13 561 человек. В секторе Газа скончались 3353 человека. Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 5007 человек, число жертв превышает 1,4 тыс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.