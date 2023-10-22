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ЦАХАЛ сообщила об авиаударах по подземному комплексу мечети в Дженине

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Фото: Соцсети
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, где базировалась «террористическая ячейка». Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛА и ISA Армия обороны Израиля нанесла воздушный удар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине», — говорится в заявлении.

Там отметили, что мечеть использовалась боевиками палестинского движения ХАМАС и представителями «Палестинского исламского джихада» (обе организация признаны в Израиле террористическими/ — Ред.) как командный центр для планирования терактов и как база для их совершения. По их информации, группировки готовили «еще один неминуемый теракт».

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Ранее, 21 октября, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ нарастит число ударов по сектору Газа в рамках подготовки к следующему этапу войны и призывает граждан эвакуироваться в южную часть анклава. Он отметил, что армия наносит удары по тем домам, из которых действует ХАМАС.

В этот же день Telegram-канал ЦАХАЛ разместил информацию о том, что израильская армия ведет подготовку к новому этапу войны после нападения движения ХАМАС. Регулярные и резервные подразделения дислоцируются на местах и ​​проводят обучение.

20 октября в армии рассказали, что ЦАХАЛ нанесла удары по командным пунктам движения ХАМАС на территории сектора Газа. Также стало известно о более чем сотне военных объектов ХАМАС, пораженных израильской авиацией за ночь. Армия Израиля заявила о гибели в ходе этих ударов оперативника военно-морских сил ХАМАС и ликвидации террористического отряда палестинской группировки, пытавшегося обстрелять реактивными ракетами самолет израильских ВВС.

19 октября министр экономики и промышленности Израиля Нир Баракат заявил, что израильским военным дан зеленый свет на вторжение в Газу, когда они будут к этому готовы. По его словам, израильская армия уделит первостепенное внимание уничтожению палестинского движения ХАМАС, «даже если на это уйдет год».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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