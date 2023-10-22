ЦАХАЛ сообщила об авиаударах по подземному комплексу мечети в Дженине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по подземному комплексу под мечетью в Дженине, где базировалась «террористическая ячейка». Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛА и ISA Армия обороны Израиля нанесла воздушный удар по подземному террористическому комплексу в мечети Аль-Ансар в Дженине», — говорится в заявлении.

Там отметили, что мечеть использовалась боевиками палестинского движения ХАМАС и представителями «Палестинского исламского джихада» (обе организация признаны в Израиле террористическими/ — Ред.) как командный центр для планирования терактов и как база для их совершения. По их информации, группировки готовили «еще один неминуемый теракт».

Ранее, 21 октября, официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ нарастит число ударов по сектору Газа в рамках подготовки к следующему этапу войны и призывает граждан эвакуироваться в южную часть анклава. Он отметил, что армия наносит удары по тем домам, из которых действует ХАМАС.

В этот же день Telegram-канал ЦАХАЛ разместил информацию о том, что израильская армия ведет подготовку к новому этапу войны после нападения движения ХАМАС. Регулярные и резервные подразделения дислоцируются на местах и ​​проводят обучение.

20 октября в армии рассказали, что ЦАХАЛ нанесла удары по командным пунктам движения ХАМАС на территории сектора Газа. Также стало известно о более чем сотне военных объектов ХАМАС, пораженных израильской авиацией за ночь. Армия Израиля заявила о гибели в ходе этих ударов оперативника военно-морских сил ХАМАС и ликвидации террористического отряда палестинской группировки, пытавшегося обстрелять реактивными ракетами самолет израильских ВВС.

19 октября министр экономики и промышленности Израиля Нир Баракат заявил, что израильским военным дан зеленый свет на вторжение в Газу, когда они будут к этому готовы. По его словам, израильская армия уделит первостепенное внимание уничтожению палестинского движения ХАМАС, «даже если на это уйдет год».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.