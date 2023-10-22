Шольц надел кипу на открытие новой синагоги в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц на открытии новой синагоги в немецком городе Дессау появился в еврейском головном уборе кипе. Фотографию со своего выступления в синагоге он 22 октября опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

«Эта новая синагога в центре города показывает: еврейская жизнь была и остается частью Германии», — написал Шольц.

Он отметил, что спустя 85 лет власти Германии восполняют пробелы после разрушения синагоги. По словам канцлера, в ФРГ нет места антисемитизму и разжиганию ненависти. Шольц отметил, что Германия «везде и всегда» будет защищать еврейскую жизнь.

Ранее, 12 октября, в ходе выступления в бундестаге по ситуации на Ближнем Востоке Шольц заявил, что Германия займет место рядом с Израилем в палестино-израильском конфликте. Он отметил, что в настоящее время у Германии и Израиля есть очень прямая связь: например, многие немцы живут на территории еврейского государства.

Позже, 19 октября, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сомневается, что у Израиля могли быть какие-либо выгоды от ракетного удара по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». Он заявил, что предполагаемое наземное наступление Израиля подпадает под действие международного права. Писториус отметил, что Израиль имеет права защищаться. Но в то же время любая дальнейшая эскалация влечет за собой трудно поддающийся расчету риск.

Ситуация в регионе обострилась после того, как 7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, число погибших с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа достигло 4651 человека, 14 245 жителей анклава получили ранения различной степени тяжести. До этого сообщалось о 4385 погибших палестинцах и около 13,5 тыс. раненых. Со стороны Израиля, по последним данным, пострадали 5007 человек, число жертв превышает 1,4 тыс.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.