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В Киеве заявили о скором начале тренировок пилотов на боевых F-16

Игнат: первые летчики ВСУ скоро начнут тренировки на F-16 с инструкторами
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Фото: commons.wikimedia.org
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В ближайшее время первая группа украинских пилотов начнет тренировки на боевых истребителях F-16 в сопровождении инструкторов. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16, учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время», — указал он.

Игнат объяснил, что пилоты уже выполнили «домашнее задание» и сейчас находятся на «этапе пересадки» в истребитель.

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Ранее, 16 октября, Игнат рассказал, что на территории Украины в будущем планируется создать центры обучения пилотов для истребителей F-16. При этом представитель командования украинских ВВС не уточнил сроки их создания.

14 октября заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил об открытии в Румынии до конца 2023 года центра подготовки пилотов истребителей F-16. По его словам, Румыния будет предоставлять свои аэродромы для тренировки украинских пилотов.

До этого, 11 октября, глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы западных стран по поставкам оружия Украине заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы не раньше весны следующего года.

Тогда же министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отметил, что королевство планирует передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. Кроме того, с подобной инициативой о предоставлении истребителей выступила и Бельгия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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