На Украине планируют создать центры обучения пилотов F-16

На территории Украины в будущем планируется создать центры обучения пилотов для истребителей F-16. Об этом 16 октября заявил представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«И это будет делаться безусловно (на территории Украины. — Ред.) — центры обучения, мощные авиасимуляторы, авиатренажеры. Центр подготовки, понятное дело, должен будет тоже соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнеров. Это всё будет, но для этого нужно время, тем более в боевых условиях. Мы понимаем, что это непросто сделать», — прокомментировал Игнат создание аналогичного центра на авиабазе в румынском уезде Кэлэраши.

При этом представитель командования украинских ВВС не уточнил сроки создания данных центров.

Ранее, 14 октября, заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил об открытии в Румынии до конца 2023 года центра подготовки пилотов истребителей F-16. По его словам, Румыния будет предоставлять свои аэродромы для тренировки украинских пилотов.

12 октября военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал готовность Бельгии передать ВСУ истребители F-16 к 2025 году. Согласно его оценке, к этому моменту у Украины уже не будет необходимой для обслуживания самолетов военной инфраструктуры.

11 октября глава Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы западных стран по поставкам оружия Украине заявил, что истребители-бомбардировщики F-16 будут переданы не раньше весны следующего года.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.