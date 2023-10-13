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Побег от Порошенко: в Евросоюзе вновь призвали выйти из конфликта на Украине

В Европарламенте обсудили варианты
Фото: REUTERS/Johanna Geron
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11 октября в Европейском парламенте прошла публичная дискуссия на тему урегулирования украинского кризиса. Впервые с февраля 2022-го в стенах органа представительной власти ЕС обсуждали необходимость гасить конфликт, а не разжигать его с новой силой. «Известия» проанализировали сказанное евродепутатами.

Очевидно, невероятное

В обсуждении проблематики украинского кризиса приняли участие Тьерри Мариани от французского «Национального движения», Максимилиан Кра из «Альтернативы для Германии» и представитель нидерландского «Форума за демократию» Марсель де Грааф.

Майдан
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Lefort Zentaro

Было заявлено, что текущее обострение ситуации на Украине напрямую связано с событиями 2013–2014 годов на Майдане, которые, в свою очередь, были инициированы и поддержаны из-за океана.

Кроме того, в ситуации нового витка насилия на Ближнем Востоке Европе нельзя допустить, чтобы деньги европейских налогоплательщиков направлялись на Украину взамен перенаправленных оттуда американских ресурсов. Было вновь озвучено недавнее «открытие» западных СМИ о колоссальных масштабах коррупции на Украине и по этой причине ее абсолютное несоответствие нормам Евросоюза, куда она так стремится.

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Стакан наполовину…

В повестку вернулся тезис о единой архитектуре европейской безопасности, которая должна быть выстроена с учетом национальных интересов России и Украины. Вероятно, самое главное из сказанного — необходимость отказа от восприятия конфликта на Украине как экзистенциального для Европы противостояния с Москвой.

Проще говоря, необходимо дистанцироваться от этого сугубо локального кризиса и не позволять внешним игрокам диктовать свои правила поведения в нем.

переговоры
Фото: ТАСС/БелТА/Максим Гучек

Однако для того чтобы хотя бы часть из сказанного была реализована, необходимо прежде всего принудить Украину к переговорам. На поле боя у Украины шансов больше нет. «Я говорю это абсолютно прямо, потому что они уже проиграли. Они сейчас бросают на фронт людей в возрасте до 70 лет. У них больше нет резервов. Они проигрывают прямо сейчас», — заявил Марсель де Грааф.

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Шаги влево и вправо

Для большей части нынешней политической Европы такая точка зрения находится далеко за пределами разрешенной генеральной линии. В европейских медиа ее сторонников именуют, разумеется, «агентами Путина». Именно плотный информационный фон, созданный за последние несколько лет (в первую очередь Парижем, Берлином и Брюсселем), не давал возможности для подобных высказываний. Именно по этой причине французские власти вновь усилили прессинг на социальные медиа. И следует отметить, что информационное давление, оказываемое на «лидеров мнений» в Европе, на порядок выше американского.

Однако, как было неоднократно отмечено, ситуация меняется. Пока первыми против мейнстрима стали высказываться правоконсервативные политики и поддерживающие их медиа в США. Затем всё громче стали проявляться голоса их европейских коллег. В дальнейшем о необходимости возвращения к диалогу с Россией стали заявлять некоторые более крупные политические фигуры и даже бывшие первые лица, как, например, Николя Саркози. И хотя экс-президента Пятой республики ни при каких условиях нельзя назвать союзником Москвы, его высказывания вызвали шквал негодования во французских медиа.

Позиция о важности диалога с Россией на базе взаимного уважения является в современной Франции одновременно ренегатством и привилегией, доступной только значительным политическим фигурам, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.

Бывший президент Франции Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози

Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing

— Саркози — один из немногих, кто решился упрекнуть французские медиа в отсутствии дискуссии. Стоит отнести Марин Ле Пен к республиканскому полю, и тебя назовут фашистом. Стоит сказать что-то нейтральное по украинскому конфликту, сразу становишься «российским агентом». И это действительно так. Воинствующий мейнстрим очень сильно искажает восприятие реальности в сегодняшней Франции, — подчеркнула эксперт.

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Очень медленный прогресс

Вместе с тем дискуссия постепенно перетекает и в средства массовой информации. И очевидно, сторонников пересмотра европейской внешней политики и приведения ее к реалиям будет постепенно становиться больше — так же, как постепенно (хотя вследствие разного уровня вовлеченности гораздо медленнее, чем в США) изменяется отношение европейцев к роли ЕС в украинском конфликте и потенциальном будущем Киева в составе Евросоюза и НАТО.

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ЕС
Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

Европейский парламент в силу сильной ограниченности своих функций оказывает небольшое влияние на политические процессы внутри Евросоюза, что с учетом царящих там настроений и выдвигаемых подчас инициатив сложно назвать для России негативным обстоятельством. Так что тезисы, озвученные в ходе дискуссии, для этого органа европейской власти в некотором смысле можно назвать революционными.

Пока это лишь небольшое контртечение в гигантском информационном потоке, однако в то же время нельзя не отметить его постепенное усиление. О такого рода дискуссиях в стенах Европарламента еще несколько месяцев назад не могло идти и речи.

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