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В Румынии до конца года откроется центр подготовки украинских пилотов

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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных, откроется в Румынии до конца 2023 года. Об этом 14 октября заявил в эфире телемарафона «Единые новости» заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.

«Румыния будет предоставлять свои аэродромы для тренировки украинских пилотов», — отметил он.

По его словам, эта тема обсуждалась в ходе визита украинского лидера Владимира Зеленского в Румынию, который состоялся 10 октября.

Жовква добавил, что центр будет подготавливать пилотов из стран НАТО, а украинцы станут обучаться там с остальными.

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В июне Politico сообщала, что западные страны рассматривают Румынию в качестве подходящей страны, в которой можно обучать украинских пилотов управлению F-16.

Вместе с тем обучение украинских летчиков управлению данным истребителем пройдет в разных странах. Так, 13 октября Politico написала, что уже на следующей неделе на американской военной базе в Аризоне состоится подготовка украинских пилотов к полетам на F-16.

Кроме того, 31 августа сообщалось, что подготовка украинских летчиков также ведется в Дании и Великобритании.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» отметил, что Киев, вероятно, не получит обещанные странами Запада F-16 в ближайшее время, так как у него есть проблемы с подготовкой кадров. Также он отметил, что украинская армия не готова размещать у себя такие самолеты, так как в стране нет необходимой дорожной структуры.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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