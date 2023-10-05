МИД Бельгии заявил о рассмотрении вопроса поставок F-16 Украине

Бельгия изучает возможность отправки истребителей F-16 на Украину. Об этом 5 октября сообщила глава МИД королевства Хаджа Лабиб.

«Мы попросили министра обороны Людивин Дедондер предоставить объективный анализ различных возможных сценариев, чтобы увидеть, сможем ли мы отправить F-16», — сказала она в эфире телеканала RTBF.

По ее словам, это меньшее, что сейчас может сделать Бельгия как часть «коалиции F-16». Лабиб отметила, что сама не выступает ни за, ни против поставок истребителей Украине.

«Когда я слышу, что нам нужны эти самолеты для защиты нашей территории, я думаю, что лучший способ защитить Бельгию сегодня — отправить их на Украину», — сказала глава МИД.

Ранее, 2 октября, глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что власти страны прилагают все усилия, чтобы отправить Украине как можно больше танков, истребителей F-16 и другого оружия. Слот подчеркнула, что поддержка Украины остается одним из главных приоритетов для Нидерландов.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщал о договоренности с властями Дании по поставкам F-16. Отмечалось, что Киеву будет передано 19 истребителей. Также украинский лидер согласовал аналогичную передачу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Так, в общей сложности Киеву полагается получить 42 самолета.

В тот же день кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди – младший отметил, что передача F-16 Украине станет катастрофой как для человечества, так и для самой страны. Он подчеркнул, что эти поставки не предотвратят крах украинской армии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.