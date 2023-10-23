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Утренние дрели: в РФ определят единое время запрета на шум дома

Смогут ли жильцы контролировать соблюдение закона самостоятельно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Обновленный и доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму 23 октября, выяснили «Известия». Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, — запрет на шум с 23:00 до 7:00. Изменения коснутся и соблюдения закона: жильцы смогут на собраниях выбирать ответственного, который получит право составлять акты нарушения закона и предавать их в правоохранительные органы. Также законодатели предлагают штрафы для нарушителей — максимальная сумма составит 500 тыс. рублей.

Единый закон о тишине

В России планируют установить для всех регионов время запрета на шум с 23:00 до 7:00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Обновленный и доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября. С документом ознакомились «Известия».

Пока каждый регион устанавливает время самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Новый проект предполагает, что жильцы смогут «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК) для проведения профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей тишины».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вопрос единого законодательства в этой сфере обсуждается уже не первый год. В 2022-м в Госдуму уже вносили законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за нарушение покоя граждан в ночное время. Но, чтобы он мог эффективно действовать, региональных законов о тишине мало — нужен федеральный документ, писали «Известия».

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В феврале 2023 года депутаты внесли в ГД проект, по которому УК получали право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности («составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти»).

Теперь проект доработали с правительством, рассказал один из разработчиков первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев. Кроме того, поправки в КоАП о штрафных санкциях для нарушителей тишины направлены на отзыв кабмина, сообщил он.

Справка «Известий»

Предлагаются следующие штрафные санкции: за совершенное впервые правонарушение — 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. — для должностных лиц ; от 20 тыс. до 50 тыс. для юридических лиц.

Повторное совершение правонарушения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

За систематическое (три и более раз), совершение правонарушения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок от 10 до 30 дней.

За действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

— Мы не предлагаем борьбу с топающими котами, — отметил «Известиям» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. — У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы.

По его словам, помимо определения единых требований к тишине для жителей и предпринимателей предлагается внедрить механизм профилактики. Он позволит собственникам многоквартирных домов эффективно влиять на шумных соседей и привлекать их к административной ответственности, считает Леонид Слуцкий.

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Способ решения проблем соседей

Более активное подключение жителей к решению общедомовых вопросов совместно с УК, это эффективный способ для решения большинства вопросов, считает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

— Наиболее частая проблема соседей, вызывающая большинство претензий и споров — отделочные и ремонтные работы, — сказал он. — Активная позиция самих жильцов может способствовать соблюдению порядка и закона о тишине, в частности во время активных ремонтов в новостройке, а это два-три года с момента ввода дома в эксплуатацию.

Также он отметил, что, с другой стороны, необходимо соблюдать баланс интересов всех жителей на каждом этапе жизненного цикла дома. При обсуждении и принятии новых инициатив, а также наделении какими-либо полномочиями отдельных жильцов необходимо исключить подмену функций соответствующих органов в рамках соблюдения правопорядка, полагает Игорь Сибренков.

ремонт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы довольно много времени уделяем вопросам повышения комфорта для жителей, — отметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский. — Это, например, формирование комфортной городской среды и повышение стандартов самого жилья. Но проживание первые годы в новостройках иногда походят на ад.

К депутатам поступает много обращений от граждан из разных регионов страны, отметил Владимир Кошелев.

— Авторы законопроекта решают вопрос с проблемой правоприменения предлагаемых изменений, что выгодно отличает новую инициативу от предыдущих, — подчеркнул Александр Якубовский.

Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от «Справедливой России» Александр Аксененко добавил, что участковых зачастую не хватает, чтобы выезжать на все вызовы, связанные с нарушением тишины. С другой стороны, по его словам, предложенный вариант может привести к злоупотреблениям или субъективной оценке.

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Кроме того, запрет шумного ремонта по выходным может растянуть сроки, что способно повысить стоимость работ, добавил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Но шумовое загрязнение даже при незначительном превышении допустимых норм может привести к негативным последствиям для психического здоровья граждан, отметил вице-президент Ассоциации «Новое качество» Олег Малахов. Именно поэтому последовательное и системное регулирование отношений, связанных с обеспечением права на тишину, является актуальным и злободневным, подчеркнул он.

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