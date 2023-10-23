Утренние дрели: в РФ определят единое время запрета на шум дома

Обновленный и доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму 23 октября , выяснили «Известия». Он предполагает введение единых правил, которые в настоящее время отсутствуют, — запрет на шум с 23:00 до 7:00. Изменения коснутся и соблюдения закона: жильцы смогут на собраниях выбирать ответственного, который получит право составлять акты нарушения закона и предавать их в правоохранительные органы. Также законодатели предлагают штрафы для нарушителей — максимальная сумма составит 500 тыс. рублей.

Единый закон о тишине

В России планируют установить для всех регионов время запрета на шум с 23:00 до 7:00. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Обновленный и доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября. С документом ознакомились «Известия».

Пока каждый регион устанавливает время самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Новый проект предполагает, что жильцы смогут «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК) для проведения профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей тишины».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вопрос единого законодательства в этой сфере обсуждается уже не первый год. В 2022-м в Госдуму уже вносили законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за нарушение покоя граждан в ночное время. Но, чтобы он мог эффективно действовать, региональных законов о тишине мало — нужен федеральный документ , писали «Известия».

В феврале 2023 года депутаты внесли в ГД проект, по которому УК получали право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности («составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти»).

Теперь проект доработали с правительством, рассказал один из разработчиков первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев. Кроме того, поправки в КоАП о штрафных санкциях для нарушителей тишины направлены на отзыв кабмина, сообщил он.

Справка «Известий» Предлагаются следующие штрафные санкции: за совершенное впервые правонарушение — 500 до 2 тыс. рублей для граждан; от 5 тыс. до 10 тыс. — для должностных лиц ; от 20 тыс. до 50 тыс. для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. За систематическое (три и более раз), совершение правонарушения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок от 10 до 30 дней. За действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

— Мы не предлагаем борьбу с топающими котами, — отметил «Известиям» председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. — У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы.

По его словам, помимо определения единых требований к тишине для жителей и предпринимателей предлагается внедрить механизм профилактики. Он позволит собственникам многоквартирных домов эффективно влиять на шумных соседей и привлекать их к административной ответственности, считает Леонид Слуцкий.

Способ решения проблем соседей

Более активное подключение жителей к решению общедомовых вопросов совместно с УК, это эффективный способ для решения большинства вопросов, считает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

— Наиболее частая проблема соседей, вызывающая большинство претензий и споров — отделочные и ремонтные работы, — сказал он. — Активная позиция самих жильцов может способствовать соблюдению порядка и закона о тишине, в частности во время активных ремонтов в новостройке, а это два-три года с момента ввода дома в эксплуатацию.

Также он отметил, что, с другой стороны, необходимо соблюдать баланс интересов всех жителей на каждом этапе жизненного цикла дома. При обсуждении и принятии новых инициатив, а также наделении какими-либо полномочиями отдельных жильцов необходимо исключить подмену функций соответствующих органов в рамках соблюдения правопорядка, полагает Игорь Сибренков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы довольно много времени уделяем вопросам повышения комфорта для жителей, — отметил член комитета ГД по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский. — Это, например, формирование комфортной городской среды и повышение стандартов самого жилья. Но проживание первые годы в новостройках иногда походят на ад.

К депутатам поступает много обращений от граждан из разных регионов страны, отметил Владимир Кошелев.

— Авторы законопроекта решают вопрос с проблемой правоприменения предлагаемых изменений, что выгодно отличает новую инициативу от предыдущих, — подчеркнул Александр Якубовский.

Заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от «Справедливой России» Александр Аксененко добавил, что участковых зачастую не хватает, чтобы выезжать на все вызовы, связанные с нарушением тишины. С другой стороны, по его словам, предложенный вариант может привести к злоупотреблениям или субъективной оценке.

Кроме того, запрет шумного ремонта по выходным может растянуть сроки, что способно повысить стоимость работ, добавил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.