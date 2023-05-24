Негромкий час: в России предлагают ввести штраф за шум днем

В России предлагают ввести штраф за нарушение тишины в дневное время . Об этом говорится в решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Актуальность нового наказания объясняется переходом значительной части россиян на удаленный режим работы по время пандемии COVID-19. Инициативу поддерживают в Госдуме, а также главы некоторых субъектов . Но, по мнению экспертов, вводить новые ограничения следует аккуратно, так как это может нарушить сложившийся баланс и увеличить число конфликтных ситуаций.

Уходят от ответственности

В России могут ввести штраф за нарушение покоя и тишины граждан в дневное время. Такое предложение содержится в апрельском решении правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

В состав комиссии входят первые заместители глав МВД, Минздрава, Минюста, Минтруда, Минобороны, замруководителя ФНС, ФСИН и других ведомств.

« Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время », — говорится в документе, который имеется у «Известий».

В нем отмечается, что особенную важность вопрос приобрел в период действия режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19, поскольку значительная часть граждан была вынуждена перейти на удаленный режим работы и находиться дома круглосуточно .

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Справка «Известий» В настоящее время в России отсутствует единое федеральное законодательство, регулирующее соблюдение гражданами норм тишины. В действующем КоАП наказание за шум не предусмотрено. Эти нормы определяют лишь региональные законы, а с 58 субъектами заключены соглашения о передаче силовикам полномочий по составлению протоколов об административных нарушениях.

В Госдуму неоднократно вносились законопроекты, которыми предлагалось ввести административное наказание за это нарушение. Кроме того, в настоящее время проект нового КоАП РФ предусматривает норму, которая устанавливает ответственность за нарушение тишины и покоя, в том числе в жилых помещениях, с 23:00 до 7:00 . Однако, по информации «Известий», точных сроков внесения в нижнюю палату парламента и принятия этого документа до сих пор нет .

В 2022 году за нарушение тишины и покоя было составлено 95,8 тыс. протоколов, по которым граждане заплатили штрафы на сумму 78,3 млн рублей , говорится в документе.

«Учитывая, что соглашения заключены не во всех регионах страны, процесс привлечения к ответственности за нарушение тишины и покоя усложнен. Данные обстоятельства приводят к обоснованным жалобам граждан на бездействие правоохранительных органов и власти », — отмечается в решении правкомиссии.

Сегодня в связи с отсутствием единого законодательного определения тишины и покоя в каждом регионе действуют собственные правила, есть различные критерии их оценки . В связи с этим в правкомиссии считают, что практика привлечения к ответственности лиц за нарушение тишины и покоя граждан свидетельствует об имеющихся изъянах законодательства, а также недостаточно эффективном межведомственном взаимодействии . Поэтому всё больше должностных и физлиц, нарушающих тишину, не подвергаются справедливым санкциям , считают в ведомствах.

Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

С учетом этого правительственная комиссия предлагает рассмотреть вопрос о закреплении в региональном законодательстве нормы, предусматривающей ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время .

«Известия» направили запросы в ключевые ведомства с просьбой прокомментировать это предложение, а также уточнить возможное дневное время, за шум в которое будет установлен новый штраф.

В настоящее время запрет на проведение ремонтных работ в дневное время с 13:00 до 15:00 установлен в Москве, но не касается новостроек . В прошлом году такое же ограничение хотели ввести власти Татарстана, однако решение принято не было.

Ужесточать или нет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов , автор одного из законопроектов о тишине, заявил «Известиям», что инициативу правкомиссии оценивает положительно .

— Это хорошо, что этот вопрос поднимается. В настоящее время регионы принимают свои законы о тишине, хотя в действующем КоАП административная ответственность за это не предусмотрена. Например, в Москве есть часы тишины днем, но их нарушают, и не всегда можно это официально зафиксировать . Однако в большинстве субъектов такого ограничения нет, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, в настоящее время в Госдуме пришли к решению, которое нашло поддержку во всех фракциях. Об этом писали «Известия» в феврале. Его суть в том, чтобы установить единые правила регулирования времени соблюдения тишины по всей стране и дать полномочия полиции привлекать виновных к ответственности .

Инициативу поддерживает и ряд глав регионов.

— Если ремонт в квартире идет целый день, то у соседей должно быть право отдохнуть от этого шума. Поэтому логично, если бы такие часы тишины появились . Мы бы это поддержали, — пояснил «Известиям» губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе изучат предложение властей , когда оно к ним поступит.

При реализации инициативы необходимо соблюсти баланс , считает руководитель департамента ремонтов и строительства федеральной компании «Этажи» Анастасия Голова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Относительно новостроек нужно ввести период после сдачи дома, в который можно производить работы, в том числе в дневные часы тишины. Это позволит сократить затраты собственников на ремонт и уменьшить сами сроки его проведения . Во-вторых, есть смысл передать право собственникам жилья на общем собрании устанавливать «льготные» периоды для своих домов. Если они готовы разрешить в какой-то из дней недели проводить шумные работы и в дневное время, то почему бы и нет, — отметила эксперт.



По ее словам, фактически и сейчас рынок ремонтных услуг постепенно адаптировался к часам тишины и все работы планируются с их учетом .

— Избежать простоев не всегда получается из-за специфики работ, и это увеличивает конечную стоимость, однако критичного ничего не произойдет. Плюс всё будет зависеть от величины штрафа, не исключено, что части собственников проще будет оплатить его, чем допускать простои , — отметила Анастасия Голова.

Шум — одна из основных проблем современных многоквартирных домов , отметила управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. По ее словам, недавно компания проводила по этой теме исследование совместно с группой «Аквилон». По его результатам 27,2% опрошенных негативно реагируют на звуки дрели, перфоратора и молотка, но большинство респондентов (38,1%) жалуются на иной шум — громкую музыку, работающий телевизор, вечеринки, детский плач и лай собак .



По ее словам, для сравнения, шум транспорта за окном беспокоит только 8,5%, а звуки во дворе — 6,9% . При этом большинство покупателей новостроек не готовы вкладываться в дополнительную звукоизоляцию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— Поэтому регламентирование уровня шума, с одной стороны, представляется разумным, с другой — вызывает вопросы сама процедура, как он будет замеряться и какое последует наказание за превышение допустимых уровней , — подчеркнула Ирина Доброхотова.



Действующий закон об ограничении уровня шума в домах обусловлен санитарно-эпидемиологическими нормами и направлен на защиту здоровья граждан , напомнил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. В то же время он учитывает, что в некоторых ситуациях, в частности при проведении ремонта, соблюдать режим тишины невозможно .

— Так, перфоратор создает шум, значительно превышающий нормальные фоновые показатели в 40 децибел. Поэтому в дневное время допускается (правда, не на постоянной основе) вести себя несколько громче, — отметил эксперт.