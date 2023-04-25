Шумным видом: в Совфеде поддержали законопроект о тишине
В Совфеде поддержали законопроект о тишине. Документ предполагает установить для всех регионов время запрета на шум с 22:00 до 07:00 и единое для громких строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Проект внесли в Госдуму в феврале, он будет рассмотрен в первом чтении уже в эту весеннюю сессию. Но, как считают сенаторы, следует не допустить перегибов, когда соседи станут вызывать полицию по любому поводу или, наоборот, когда громкие звуки будут оправдываться тем, что в документе не прописаны критерии шума.
Тишина должна быть
Законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ» поддержали в Совете Федерации. Копии отзывов комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству, а также по обороне и безопасности есть у «Известий». Кроме того, положительный отзыв содержится и в проекте отзыва комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
Для всех субъектов предлагается установить время запрета на шум с 22:00 до 7:00 и единое время для громких строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Также, согласно документу, управляющие компании (УК) получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.
Законопроект был внесен в нижнюю палату в феврале 2023 года. Его планируют рассмотреть в первом чтении уже в эту весеннюю сессию, сказал один из разработчиков документа, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев.
— Проблема шума в многоквартирных домах волнует жителей всех регионов. Несмотря на действие в субъектах РФ местных законов о тишине, эта проблема остается. Единый закон, регулирующий этот вопрос, необходим, нужны правила, которыми будут руководствоваться на территории всей страны, — сказал «Известиям» член Совета Федерации Анатолий Артамонов.
Сегодня каждый субъект устанавливает такие нормы самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники.
Важно при этом, чтобы в документе было как можно четче прописано, что считается нарушением режима тишины, отметил Анатолий Артамонов. К примеру, как определить, какой уровень громкости телевизора допустим для человека, который в 06:00 собирается на работу и смотрит новости, пояснил он.
— У всех людей разная восприимчивость к звукам. Кроме того, в разных домах может быть разная слышимость, и где-то звуки новостей не будут слышны соседям, а в другом доме наоборот, — сказал сенатор.
Следует не допустить перегибов, когда соседи, руководствуясь единым законом, станут вызывать полицию по любому поводу или, наоборот, когда громкие звуки будут оправдываться тем, что в документе не прописаны критерии шума, добавил он. Принятие на федеральном уровне закона о тишине необходимо, при этом дополнительно должны быть четко регламентированы отдельными актами правительства уровень шума и штрафы за нарушение покоя граждан, подчеркнул Анатолий Артамонов.
— С проблемой шума боремся уже не первый год, к депутатам поступает много обращений от граждан из разных регионов страны. Поскольку сегодня нет единого стандарта тишины в стране, постоянно возникают конфликты, которых можно и нужно избежать, — сказал Владимир Кошелев.
Исключить пробелы
Мера поможет исключить правовые пробелы в законодательстве субъектов, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский. Фиксация нарушений с помощью управляющих компаний (УК) может заметно упростить работу правоохранителей по привлечению виновных к ответственности, считает он.
— Нужно отдельно прорабатывать механизм составления таких актов. При этом нужно избежать злоупотреблений со стороны управдомов, а также следить за тем, чтобы это не вызвало дополнительного роста платежей за услуги управдомов, — считает парламентарий.
Не всегда соседям удается найти общий язык без строгих норм регулирования, и, возможно, приведение их к единообразию добавит гражданам понимания о правилах добрососедства, считает зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Аксененко.
Введение единого разрешенного времени для строительных работ, которые возможно проводить на территории того или иного субъекта, максимально упростит процесс для строителей и для людей, которые купили квартиру в новом доме, отметил депутат ГД от фракции «Новые Люди» Владимир Плякин.
Также инициативу поддерживают во фракции КПРФ, сообщил ее член, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.
— Управляющие компании получат право, а не обязанность проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности — составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти, — отметил Владимир Кошелев.
С помощью УК можно будет значительно облегчить своевременное установление фактов нарушений, согласен сопредседатель комитета по строительству «Деловой России», акционер «Глимс-Продакшн» Алексей Долматов.
Вопрос комфортного отдыха граждан после трудового дня не может быть вторичным, сказал председатель совета директоров ГК «Праймкей» Олег Малахов. По мнению юриста, основателя и руководителя консалтинговой группы vvCube Вадима Ткаченко, при этом должна остаться возможность корректировки единых норм для конкретных регионов и отдельных случаев. Например, для новостроек, где слишком жесткий режим тишины будет невыгодным собственникам, пояснил юрист.