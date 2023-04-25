Шумным видом: в Совфеде поддержали законопроект о тишине

В Совфеде поддержали законопроект о тишине. Документ предполагает установить для всех регионов время запрета на шум с 22:00 до 07:00 и единое для громких строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00 . Проект внесли в Госдуму в феврале, он будет рассмотрен в первом чтении уже в эту весеннюю сессию. Но, как считают сенаторы, следует не допустить перегибов, когда соседи станут вызывать полицию по любому поводу или, наоборот, когда громкие звуки будут оправдываться тем, что в документе не прописаны критерии шума.

Тишина должна быть

Законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ» поддержали в Совете Федерации. Копии отзывов комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству, а также по обороне и безопасности есть у «Известий». Кроме того, положительный отзыв содержится и в проекте отзыва комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Для всех субъектов предлагается установить время запрета на шум с 22:00 до 7:00 и единое время для громких строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00. Также, согласно документу, управляющие компании (УК) получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности .

Фото: ТАСС/Михаил Мордасов

Законопроект был внесен в нижнюю палату в феврале 2023 года. Его планируют рассмотреть в первом чтении уже в эту весеннюю сессию, сказал один из разработчиков документа, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев.

— Проблема шума в многоквартирных домах волнует жителей всех регионов. Несмотря на действие в субъектах РФ местных законов о тишине, эта проблема остается . Единый закон, регулирующий этот вопрос, необходим, нужны правила, которыми будут руководствоваться на территории всей страны , — сказал «Известиям» член Совета Федерации Анатолий Артамонов.

Сегодня каждый субъект устанавливает такие нормы самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 08:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники .

Важно при этом, чтобы в документе было как можно четче прописано, что считается нарушением режима тишины , отметил Анатолий Артамонов. К примеру, как определить, какой уровень громкости телевизора допустим для человека, который в 06:00 собирается на работу и смотрит новости , пояснил он.

— У всех людей разная восприимчивость к звукам. Кроме того, в разных домах может быть разная слышимость, и где-то звуки новостей не будут слышны соседям, а в другом доме наоборот, — сказал сенатор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Следует не допустить перегибов, когда соседи, руководствуясь единым законом, станут вызывать полицию по любому поводу или, наоборот, когда громкие звуки будут оправдываться тем, что в документе не прописаны критерии шума , добавил он. Принятие на федеральном уровне закона о тишине необходимо, при этом дополнительно должны быть четко регламентированы отдельными актами правительства уровень шума и штрафы за нарушение покоя граждан, подчеркнул Анатолий Артамонов.

— С проблемой шума боремся уже не первый год, к депутатам поступает много обращений от граждан из разных регионов страны. Поскольку сегодня нет единого стандарта тишины в стране, постоянно возникают конфликты, которых можно и нужно избежать , — сказал Владимир Кошелев.

Исключить пробелы

Мера поможет исключить правовые пробелы в законодательстве субъектов , отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России» Александр Якубовский. Фиксация нарушений с помощью управляющих компаний (УК) может заметно упростить работу правоохранителей по привлечению виновных к ответственности , считает он.

— Нужно отдельно прорабатывать механизм составления таких актов . При этом нужно избежать злоупотреблений со стороны управдомов, а также следить за тем, чтобы это не вызвало дополнительного роста платежей за услуги управдомов, — считает парламентарий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Не всегда соседям удается найти общий язык без строгих норм регулирования, и, возможно, приведение их к единообразию добавит гражданам понимания о правилах добрососедства , считает зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Аксененко.

Введение единого разрешенного времени для строительных работ , которые возможно проводить на территории того или иного субъекта, максимально упростит процесс для строителей и для людей, которые купили квартиру в новом доме , отметил депутат ГД от фракции «Новые Люди» Владимир Плякин.

Также инициативу поддерживают во фракции КПРФ, сообщил ее член, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

— Управляющие компании получат право, а не обязанность проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности — составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти, — отметил Владимир Кошелев.

С помощью УК можно будет значительно облегчить своевременное установление фактов нарушений , согласен сопредседатель комитета по строительству «Деловой России», акционер «Глимс-Продакшн» Алексей Долматов.