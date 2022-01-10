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Спокойнее ночи: в КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины

Что подпадет под понятие шума в неположенное время и сколько хотят взыскивать
Фото: Depositphotos/motortion
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Спокойнее ночи: в КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины
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2021-12-29 16:16:46
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В КоАП предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью. По информации «Известий», такой законопроект направили на заключение в правительство депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике. Его необходимость авторы объясняют неработающим механизмом привлечения к ответственности за это нарушение на региональном уровне. Во фракциях отнеслись к новым нормам по-разному.

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Как выяснили «Известия», глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство законопроект «О внесении изменений в КоАП». Документом предлагается дополнить главу 20 кодекса новой статьей об административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Законодательством ряда субъектов установлен запрет, а также административная ответственность за совершение указанных правонарушений.

«Однако процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени», — уточняется в пояснительной записке, которая имеется в распоряжении «Известий».

В ней говорится, что в итоге всё больше должностных лиц и граждан, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, уходят от ответственности, а виновные не подвергаются справедливым санкциям и продолжают нарушать права граждан.

Спокойнее ночи
Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

По мнению Ярослава Нилова, то, что вопрос привлечения к административной ответственности за это правонарушение должен быть решен на федеральном уровне, подтверждают многочисленные законопроекты на эту тему. За последние годы нормы разрабатывались как законодательными органами субъектов, так и рядом депутатов.

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О недопустимости нарушения прав и законных интересов соседей указано в ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 17, ч. 1 ст. 91 Жилищного кодекса РФ. В п. 39 постановления пленума Верховного суда РФ от 2 июля 2009 года № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике» в качестве примеров таких нарушений приводится прослушивание музыки, использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышение допустимой громкости; производство ремонтных и строительных работ, уточняется в документе.

В связи с этим депутат предлагает ввести в КоАП административные штрафы за это нарушение: для граждан — от 2,5 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

— Фракция ЛДПР давно бьется над решением этой проблемы, потому что людей в мегаполисах просто мучают по ночам. Строительные компании, увеселительные заведения, шумные гулянки, кафе, рестораны. Мы считаем, что была сделана ошибка, когда полномочия по установлению наказания за нарушение тишины были переданы на уровень субъектов. Региональные законы, которые это сегодня регулируют, не работают, — пояснил Ярослав Нилов.

По его словам, это связано с тем, что власти субъектов должны были заключить соглашения с полицией, которая выполняла бы надзорные функции, но не везде это было сделано.

Спокойнее ночи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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— Мы предлагаем вернуть эту тему на федеральный уровень и предоставить полномочия органам внутренних дел составлять соответствующие протоколы и привлекать к ответственности, — пояснил глава комитета.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина, законопроект направлен в органы исполнительной власти для экспертной проработки.

Можно ли потерпеть

Во фракциях Госдумы отнеслись к инициативе не однозначно.

Мне известна это проблема, я ей занималась, — рассказала «Известиям» член фракции «Справедливой России» Галина Хованская. — Действительно, не во всех субъектах сегодня заключены эти соглашения, например, в Татарстане оно есть, а в Москве нет, хотя я пыталась несколько раз узнать, почему его не заключили. У столицы в отличие от многих субъектов есть деньги на обеспечение этих функций полиции. Поэтому Ярослав Нилов прав в том, что региональные законы не везде работают, лично я буду эту инициативу поддерживать.

В КПРФ, напротив, считают новое наказание избыточным.

Мне кажется, это не первостепенная проблема, она не кричащая и не всех касающаяся. По-моему, с этим все-таки можно справиться и на региональном уровне. Есть, конечно, люди с обостренной психикой, которые тут же бегут жаловаться даже из-за небольшого шума соседей. У меня рядом в Москве строится дом, ну, когда-то что-то загремит, но не обязательно к этому привлекать полицию и штрафовать, — завил «Известиям» член фракции КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Спокойнее ночи
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В «Единой России» «Известиям» напомнили, что первыми начали заниматься решением этой проблемы. В прошлом году партия внесла в Госдуму законопроект «О внесении изменения в Жилищный кодекс РФ (в части установления обязательств по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах)». Единороссы также предлагали прописать механизм фиксации нарушений тишины и определить ответственный орган власти с наделением его соответствующими полномочиями. Однако этот законопроект прошел лишь первое чтение.

— Очевидно, что проблема очень актуальная, особенно для многоквартирных домов. Лично у меня есть сосед, который ночью любит на полную громкость включать домашний кинотеатр. Поэтому будут ли это поправки в КоАП или в Жилищный кодекс, не важно, главное, чтобы люди знали, как им себя защитить и куда обращаться, — заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

По его мнению, инициативы ЛДПР и «Единой России» вполне разумные, а сама тема волнует очень многих людей, проживающих многоквартирных домах.

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