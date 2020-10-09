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До рассвета: из-за коронакризиса девелоперы нарушают закон о тишине

Застройщикам проще платить штрафы за работу по ночам, чем неустойку — за срыв сроков ввода дома
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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До рассвета: из-за коронакризиса девелоперы нарушают закон о тишине
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2020-10-07 18:43:01
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Москвичи жалуются на нарушение закона о тишине девелоперами, которые работают по ночам. Из-за пандемии коронавируса таких случаев стало больше, хотя это происходило и раньше. Но после приостановки строительства весной бригады стараются нагнать темп и успеть сдать свои объекты в срок. Как рассказали «Известиям» жители столицы, которые страдают от шума, они уже неоднократно обращались в мэрию, Мосгосстройнадзор и департамент природопользования. Последний обещает проводить административные расследования (копии ответов есть у «Известий»). Источники в девелоперских компаниях подтверждают, что застройщики работают по ночам, несмотря на штрафы в 300 тыс. рублей. Эта сумма меньше, чем неустойки дольщикам за срыв сроков строительства, отмечают эксперты.

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Из двух зол

Пандемия коронавируса сильно повлияла на темпы сдачи квадратных метров. Весной уже останавливались стройки, сейчас есть риск замедления рабочих процессов генподрядчиков, сказала «Известиям» генеральный директор BIM Project Галина Лоевская. Чтобы успеть сдать объекты вовремя, девелоперы стараются ускорять стройку, поэтому они стали чаще нарушать закон о тишине по ночам, признались «Известиям» источники в столичных девелоперских компаниях.

Стройку в Москве регламентирует постановление городского правительства «Об утверждении правил проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов» от 2015 года. Также действует закон о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

До рассвета
строительство новостройка москва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Шумные работы разрешены с 7:00 до 23:00, ночью позволена только та деятельность, которая не нарушает закон о тишине, указал депутат столичного муниципального округа Северное Измайлово Дмитрий Барановский.

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Но таких тихих строительных работ практически не существует. Девелоперы, пользуясь фактическим правом на ночные работы, превышают допустимый уровень шума, рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Это происходило и раньше, например, при возведении домов по программе реновации, и сейчас — после заморозки объектов, отметила она.

Застройщики действительно зачастую нарушают закон. В следующем году вновь начнут работать штрафные санкции за срыв сроков ввода объектов. Некоторые компании отставали от графиков строительства, поэтому им приходится наверстывать упущенное, в том числе работая в ночные часы, — рассказал «Известиям» один из источников в московской девелоперской компании.

В этом году застройщиков освободили от штрафных санкций. Однако месячный простой может отразиться на сроках ввода в будущем и коснуться проектов, сдача которых запланирована на 2021-й, уточнил Андрей Колочинский. Поэтому можно понять компании, которым приходится работать по ночам, чтобы нивелировать простой, случившийся не по их вине, подчеркнул он.

До рассвета
стройка рабочие москва
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За превышение допустимого уровня шума для должностных лиц предусмотрен штраф в 40 тыс. рублей, для юридических — 300 тыс. Если девелопер продолжает нарушать правила, он может быть снова оштрафован. Но контроль за строительными работами не ведется ежедневно, отметила Мария Литинецкая.

В то же время закон предусматривает неустойки за срыв сроков ввода домов — застройщики должны выплачивать дольщикам компенсацию за каждый просроченный день в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, сказал Андрей Колочинский. Когда за выплатами обращаются тысячи клиентов, общий размер таких выплат может быть весьма внушительным, добавил он.

Даже если штрафы за нарушение тишины выписываются регулярно, их сумма всё равно оказывается меньше такой компенсации, подчеркнул Андрей Колочинский.

Штрафы не пугают

Рядом с домом жительницы Войковского района Александры возводят ЖК «Балтийский» («РГ-Девелопмент»). С лета 2020-го, когда стало жарко с закрытыми окнами, она и ее соседи практически перестали спать по ночам.

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Застройщик лил монолит, что-то забивал, сверлил. Мои первые обращения были направлены в июле в мэрию, в районную управу и Роспотребнадзор, — рассказала Александра.

В ответе Роспотребнадзора говорится, что этот вопрос не входит в компетенцию ведомства. В управе сообщили, что направили в адрес застройщика уведомление о необходимости соблюдения закона о тишине. А в мэрии обращение перенаправили в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. В департаменте на жалобу Александры ответили, что нарушения нормативов допустимого уровня шума на стройке выявлены и по этому факту ведется административное расследование. Копии документов есть в распоряжении «Известий».

С момента первого обращения прошло 2,5 месяца, но застройщик как шумел ночью, так и шумит. К 12 часам рабочие немного умолкают, а в 4–5 утра снова начинают работать в полную силу, — сказала Александра.

До рассвета
ночь стройка луна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В «РГ-Девелопмент» «Известиям» сообщили, что генподрядчик ЖК «Балтийский» ведет строительство в несколько смен, чтобы ввести объект в утвержденный срок. По закону проведение ночных работ не запрещено при соблюдении допустимого уровня шума на площадке. Компания контролирует ситуацию, борется с акустическим шумом, проводит профилактические мероприятия по недопущению подобных ситуаций.

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«Известия» направили запросы в мэрию столицы, Роспотребнадзор, департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Подобные истории рассказывают и жители других районов столицы. Например, рядом с домом Николая на площадке под реновацию на Бескудниковском бульваре стройка тоже ведется и днем, и ночью.

Сначала он направил обращение в курирующий все стройки города Мосгосстройназдор, где ответили, что не занимаются проблемами шума ночью, и перенаправили жалобу в департамент природопользования. Оттуда Николай получил ответ практически с тем же содержанием, что и Александра. Но шумные работы не прекратились.

В пресс-службе Мосгосстройнадзора подтвердили «Известиям», что жалобами граждан на шум от стройки по ночам занимается департамент природопользования.

— Видимо, он рассылает в ответ на подобные жалобы шаблонные письма. Потом мне звонила сотрудница департамента, спрашивала, получил ли я ответ. Я спросил: «Почему шум не прекращается?». Она ответила: «Значит, штрафы их не пугают», — рассказал «Известиям» Николай.

До рассвета
Роспотребнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Он уже смирился с шумом — видимо, так и придется жить до конца строительства. В 2019-м аналогичная борьба жителей с шумом со стройки по программе реновации не привела к успеху.

— Мы писали множество жалоб во все инстанции, получали отписки об административных расследованиях. Но шумные работы не прекращались. Хуже всего было, когда заливали бетон, — работает очень шумная техника, гул стоит ужасный. Спать просто невозможно, — поделилась воспоминаниями жительница района Северное Измайлово Анна Нестерова.

Шумно по ночам и возле стройки ЖК «Фестиваль Парк» в Левобережном районе (девелопер — «Центр-Инвест»). Председатель правления одного из жилых домов Зоя Александровна сетует: жалобы не подействовали, а теперь застройщик еще и дорогу сквозь квартал собрался прокладывать.

В пресс-службе «Центр-Инвест» «Известиям» заявили, что сейчас завершается строительство корпусов 17, 18, 19 ЖК «Фестиваль Парк». Все работы полностью соответствуют допустимым нормам и соответствуют закону о тишине, сообщили в компании.

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