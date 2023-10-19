Минобороны сообщило о сбитом БПЛА над Белгородской областью

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом вечером в четверг, 19 октября, сообщили в Минобороны России.

«19 октября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА был сбит над Белгородским районом. Он отметил, что оперативные службы сейчас уточняют информацию на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 18 октября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью. В тот же день губернатор Белгородской области заявил, что средства ПВО сбили еще шесть беспилотников над территорией региона. Тогда о пострадавших и разрушениях в регионе не сообщалось.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.