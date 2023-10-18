Силы ПВО сбили шесть беспилотников в Белгородской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом 18 октября заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито шесть БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он.

По словам главы региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 17 октября, Гладков сообщил о еще одном сбитом в регионе беспилотнике самолетного типа. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Днем ранее, 16 октября, в регионе были сбиты еще три БПЛА: в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.