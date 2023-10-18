Минобороны заявило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Над Белгородской областью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник. Об этом 18 октября сообщило Минобороны РФ.

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Сообщений о жертвах или разрушениях не приводится.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области заявил, что средства ПВО сбили еще шесть беспилотников над территорией региона. Тогда о пострадавших и разрушениях в регионе не сообщалось. Днем ранее, 17 октября, в регионе были уничтожены еще два БПЛА самолетного типа.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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