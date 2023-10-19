Эксперт рассказал о перспективах роста поставок нефти из России в Китай

Россия поставила в 2023 году более 75 млн т нефти в Китай, что на 25% больше, чем в 2022-м, сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. При этом РФ стала главным поставщиком этого энергоресурса в КНР, опередив Саудовскую Аравию, добавил он. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович рассказал «Известиям» 19 октября, что у России есть перспективы увеличения поставок нефти в Китай.

«Россия и Саудовская Аравия находятся на довольно близком уровне друг к другу по поставкам нефти в Китай. За последние несколько лет то Россия выходила вперед [по показателям поставок в КНР], то Саудовская Аравия выходила вперед. Поэтому у нас такое соревнование давнее», — обратил внимание эксперт.

Наращивать поставки российской стороне помогает то, что РФ не только поставляет нефть в Китай морским путем, но и экспортирует по крупному нефтепроводу ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан), объяснил он.

«Думаю, что у нас есть перспективы увеличения поставок нефти в Китай. Особенно, если Саудовская Аравия будет больше переключаться на западные рынки. Но не так, чтобы там был какой-то колоссальный рост: мы же понимаем, что есть ограничивающие факторы в виде спроса нефть в Китае, китайская экономика восстанавливается после ковида — это же не мгновенно всё происходит. Так что, в принципе, у нас и так очень даже неплохие показатели. Но будем работать над увеличением», — сказал Митрахович.

Эксперт уточнил, что дальнейшие поставки российской нефти в КНР будут зависеть от спроса нефти в Китае и от решений Саудовской Аравии: будет ли страна больше стараться продавать на Запад, на что, в свою очередь, будут влиять политические расклады.

Ранее, 12 октября, вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что рост спроса на нефть в 2023 году станет рекордным. Кроме того, по его словам, общее потребление нефти вырастет к 2030 году до 116–118 млн баррелей в сутки. В связи с этим миру необходимо обеспечить рост потребления соответствующими инвестициями, и у сокративших добычу стран ОПЕК+ есть для этого свободные мощности, подчеркнул он.