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Эрдоган объявил трехдневный траур по погибшим в Газе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ilan Assayag
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране трехдневный траур по погибшим в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в соцсети X в среду, 18 октября.

Эрдоган подчеркнул, что жители Палестины являются для граждан Турции братьями и случившаяся трагедия не оставила никого равнодушным.

«В знак уважения к тысячам мучеников, большинство из которых дети и гражданские лица, в нашей стране был объявлен трехдневный национальный траур», — написал турецкий лидер.

В указе, который Эрдоган прикрепил к своему посту, отмечается, что с момента обнародования документа и «до заката 21 октября будут приспущены флаги в стране и ее зарубежных представительствах».

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17 октября в секторе Газа был нанесен удар по госпиталю «Аль-Ахли Аль-Маадани». По информации министерства здравоохранения Газы, по большей части жертвами стали женщины и дети. Число погибших составило 471 человек, пострадавших — более 300.

16 октября администрация турецкого лидера сообщила о переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Стороны обсудили эскалацию палестино-израильского конфликта.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

По последним данным, с начала палестино-израильского конфликта погибли 2,8 тыс. палестинцев, еще 10,9 тыс. человек пострадали. Между тем в результате атак ХАМАС в Израиле число жертв достигло 1,4 тыс., 3,5 тыс. человек ранены.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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