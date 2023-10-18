Суд арестовал третью фигурантку дела о торговле детьми

Преображенский суд Москвы арестовал третью фигурантку уголовного дела о торговле детьми Наталью П. Об этом 18 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

44-летняя женщина, у которой на воспитании находятся 15 детей, пробудет под стражей до 16 декабря.

Ранее в этот день были арестованы Юлия Логинова, которая также воспитывает 15 детей, и Фаризаде Усманова, которая родила двух детей и передала их Логиновой.

Логинову задержали 16 октября после получения информации из больницы о выявлении в крови одного из воспитываемых ею детей запрещенного к применению при его заболевании лекарства. Прокуратура начала проверку в отношении подозреваемых. Женщина рассказала, что трех из 15 детей родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между нею и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

17 октября источник «Известий» рассказал, что только два ребенка из 15 оказались для задержанной родными. По его данным, им 26 и 29 лет. Источник также добавил, что женщина давала детям препарат «Глибенкламид», который принимают при сахарном диабете. Она делала это, чтобы дети не выздоравливали.

Сообщница Логиновой Патока является создательницей приюта попавших в трудные жизненные обстоятельства матерей. Она помогала с регистрацией детей на имя Логиновой. Ее задержали также 16 октября.

18 октября сообщалось, что в Москве задержали 30-летнюю гражданку Узбекистана Усманову. По данным следствия, подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016-го мальчика, которых передала Логиновой. Та, используя поддельные документы, зарегистрировала их в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.

В настоящее время все 15 детей, которые проживали у Логиновой, находятся у бабушки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.