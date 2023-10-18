Суд отправил под арест фигуранток дела о торговле детьми в Москве

Преображенский суд Москвы отправил под арест до 16 декабря фигуранток уголовного дела о торговле детьми в Москве, о чем стало известно в среду, 18 октября.

Под стражу были отправлены Юлия Логинова, которая воспитывает 15 детей, и Фаризаде Усманова.

Логинову задержали 16 октября после получения информации из больницы о выявлении в крови одного из воспитываемых ею детей запрещенного к применению при его заболевании лекарства. Прокуратура начала проверку в отношении подозреваемых. Женщина рассказала, что трех из 15 детей родила суррогатная мать, а двух младших она родила сама в 2018 и 2019 годах. Однако установлено, что после операции с 2010 года женщина не могла родить ребенка. При этом факт отсутствия родства между нею и пятью детьми подтвержден заключением генетической экспертизы.

Ее сообщница, 44-летняя Наталья Патока, на иждивении у которой также находились 15 детей, является создательницей приюта попавших в трудные жизненные обстоятельства матерей. Она помогала с регистрацией детей на имя Логиновой. Ее также задержали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по пп. «а», «б», «з» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»).

18 октября сообщалось, что в Москве задержали еще одну фигурантку дела о торговле детьми. Ей стала 30-летняя гражданка Узбекистана. По данным следствия, подозреваемая родила в апреле 2015 года девочку и в марте 2016-го мальчика, которых передала Логиновой. Та, используя поддельные документы, зарегистрировала их в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью.

В настоящее время все 15 детей, которые проживали у Юлии, находятся у бабушки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.