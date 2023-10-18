Небензя заявил о тысяче граждан РФ и членов их семей среди заложников блокады Газы
Около тысячи граждан России и членов их семей стали заложниками блокады сектора Газа. Об этом 18 октября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.
7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары и объявила о начале операции «Железные мечи».
По последним данным, со стороны Палестины погибли 3 478 человек, более 12 тыс. ранены. Среди израильтян число жертв достигло 1,4 тыс., еще более 3,5 тыс. пострадали.
Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.
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