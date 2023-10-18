МИД РФ напомнил о судьбе поставленного Киеву западного оружия

Оружие, поставленное украинской стороне США и их западными союзниками, так или иначе уничтожается Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом в среду, 18 октября, рассказали «Известиям» в Министерстве иностранных дел России.

Таким образом дипломаты прокомментировали решение Вашингтона поставить Киеву ракеты ATACMS.

«Жизнь показывает, что поставленные танки и бронемашины горят, гаубицы уничтожаются, ракеты сбиваются. Так будет и впредь. США и их союзникам пора задуматься, что они будут делать, когда вся возможная номенклатура поставляемых вооружений будет исчерпана, а цели — ослабления России и нанесения ей поражения — достичь не удастся», — сообщили в министерстве.

В ведомстве также задались вопросом: понимает ли Вашингтон, что всё более глубокое втягивание в конфликт может в конечном итоге привести США к прямому столкновению с Россией? МИД РФ подчеркнул, что подобные действия подразумевают соответствующую цену.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин отметил, что поставки дальнобойных американских ракет ATACMS Украине наносят вред. По его словам, они создают дополнительную угрозу, однако Россия сможет отразить подобные атаки.

Накануне, 17 октября, Белый дом подтвердил передачу Киеву ракет ATACMS с дальностью 165 км. В пресс-службе Совета национальной безопасности Белого дома отметили, что это повысит боевой потенциал Украины, при этом Пентагон не смог подтвердить дальнейшие этих ракет

В тот день газета The Wall Street Journal сообщила, что небольшое количество ATACMS было тайно отправлено на Украину в последние дни. Агентство AP уточнило, что Киев получил ракеты с кассетной боевой частью.

Как отметил телеканал CNN, тайными поставками дальнобойных ракет ATACMS Украине Соединенные Штаты рассчитывали застать Россию врасплох.

Также 17 октября The Wall Street Journal написала, что украинские силы нанесли первый удар американской ракетой. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что страна использовала ATACMS при атаке на Бердянск в Запорожской области.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил применение ракет большого радиуса. Он заявил, что его договоренности с американским лидером Джо Байденом выполняются.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.