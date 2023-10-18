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ВС РФ пресекли деятельность четырех украинских ДРГ на херсонском направлении

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли действия четырех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в Минобороны РФ.

«На херсонском направлении пресечена деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области», — уточнили в сводке ведомства.

Таким образом, было уничтожено до 70 украинских военнослужащих и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы также удалось уничтожить 155-милиметровую гаубицу М777 производства США и две других гаубицы Д-30.

В Минобороны отметили, что на других участках фронта ВС РФ также удалось нанести ВСУ огневое поражение. Так, на купянском направлении российские бойцы отразили 13 штурмовых атак ВСУ, а авиация в этом районе нанесла удары по живой силе и технике противника. Общие потери военнослужащих Украины составили до 80 человек убитыми.

На краснолиманском направлении подразделениям группировки войск Центр удалось нанести поражение 63-й механизированной бригаде ВСУ. Авиация в этом районе также нанесла удары по местам расположения бригад территориальной обороны войск Украины. На этом направлении ВСУ потеряли до 60 человек убитыми.

В Донецкой области подразделения Южной группировки войск в ходе боев нанесли потери шести бригадам украинских войск. ВСУ потеряли до 115 человек убитыми и ранеными, а также две гаубицы и две бронемашины.

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Ранее, 15 октября, ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ в районе населенного пункта Ольшана Харьковской.

До этого, 14 октября, российские военные пресекли деятельность ДРГ ВСУ на острове Алешкинский херсонской области. Потери противника тогда составили более 40 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица «Гиацинт-Б», а также три орудия Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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