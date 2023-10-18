Эколог рассказал о последствиях от выброса пепла вулканом Безымянным на Камчатке

Выброс пепла, тепла и газов вулканом Безымянным в Усть-Камчатском районе Камчатского края может иметь последствия не только для экологии, но и для здоровья местных жителей. Об этом в разговоре с «Известиями» 18 октября заявил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

«Говоря о влиянии частиц пепла на здоровье и жизнедеятельность живых организмов, конечно, затрагиваем вопросы дыхания — могут быть не только кашель и аллергические реакции, но при значительных количествах даже легочные заболевания. Людям следует использовать маски и респираторы и оставаться в помещениях. Домашних животных также не следует выпускать на улицу в период активного пеплопада», — предупредил Пинаев.

Кроме того, по его словам, тепловое воздействие вносит свой вклад в процесс глобального потепления. Также выбросы пепла и тепла опасны для авиасообщений в регионе. Недавнему выбросу из вулкана Безымянный присвоен Росавиацией красный (максимальный) код опасности по шкале ИКАО.

«Влияние пепла на водоемы также присутствует — в зависимости от состава пепла может изменять кислотно-щелочная среда водоемов и пепел осядет на дно, внося свой вклад в формирование ила. Если выпало значительное количество пепла оно может препятствовать росту молоды растений. Важно освобождать культурные посадки и дороги от выпавшего пепла», — добавил эколог.

Ранее в этот день в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН сообщили, что вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 11 км над уровнем моря. В свою очередь, корреспондент «Известий», описывая происходящее, сообщил, что ничего критичного не происходит, дождь не дает пеплу осыпаться.

16 октября вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км. Подобные сообщения также есть от 14 октября, тогда эксперты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км.

На следующий день в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района из-за пеплопада были отменены занятия в школах. Жителей через громкоговорители поселка призвали не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты.