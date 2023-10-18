Реклама
Прямой эфир
Мир
Шойгу поручил проработать вопрос экстрадиции из Канады военного преступника Гунько
Мир
Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем в результате удара по больнице в Газе
Мир
Китай усилит координацию с РФ по линиям международных объединений
Происшествия
В Ростове-на-Дону загорелся склад на площади 500 кв. м
Мир
Более 1,3 тыс. детей погибли с начала конфликта в секторе Газа
Мир
Путин назвал безрезультатным наступление ВСУ на херсонском направлении
Мир
ХАМАС указало на прямую ответственность Израиля за атаку на больницу в Газе
Происшествия
Посетители популярного ресторана в Санкт-Петербурге пожаловались на отравления
Мир
МИД ФРГ заявил о гибели менее 10 граждан Германии в Израиле
Армия
ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении
Мир
В Берлине произошла вторая за день попытка нападения на синагогу
Мир
Экоактивистку Грету Тунберг оштрафовали за участие в акции протеста в Лондоне
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $92 впервые со 2 октября
Общество
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google

Эколог рассказал о последствиях от выброса пепла вулканом Безымянным на Камчатке

Эколог Пинаев: выброс пепла вулканом Безымянным может быть опасен для людей
0
Фото: РИА Новости/Александр Сокоренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выброс пепла, тепла и газов вулканом Безымянным в Усть-Камчатском районе Камчатского края может иметь последствия не только для экологии, но и для здоровья местных жителей. Об этом в разговоре с «Известиями» 18 октября заявил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

«Говоря о влиянии частиц пепла на здоровье и жизнедеятельность живых организмов, конечно, затрагиваем вопросы дыхания — могут быть не только кашель и аллергические реакции, но при значительных количествах даже легочные заболевания. Людям следует использовать маски и респираторы и оставаться в помещениях. Домашних животных также не следует выпускать на улицу в период активного пеплопада», — предупредил Пинаев.

Кроме того, по его словам, тепловое воздействие вносит свой вклад в процесс глобального потепления. Также выбросы пепла и тепла опасны для авиасообщений в регионе. Недавнему выбросу из вулкана Безымянный присвоен Росавиацией красный (максимальный) код опасности по шкале ИКАО.

«Влияние пепла на водоемы также присутствует — в зависимости от состава пепла может изменять кислотно-щелочная среда водоемов и пепел осядет на дно, внося свой вклад в формирование ила. Если выпало значительное количество пепла оно может препятствовать росту молоды растений. Важно освобождать культурные посадки и дороги от выпавшего пепла», — добавил эколог.

«Будут извержения интересные, но вряд ли планетарного масштаба»
Вулканолог Сергей Самойленко — о сейсмической активности на Курилах и Камчатке и способности ученых предсказывать крупные катастрофы

Ранее в этот день в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН сообщили, что вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 11 км над уровнем моря. В свою очередь, корреспондент «Известий», описывая происходящее, сообщил, что ничего критичного не происходит, дождь не дает пеплу осыпаться.

16 октября вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км. Подобные сообщения также есть от 14 октября, тогда эксперты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН зафиксировали, что вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км.

На следующий день в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района из-за пеплопада были отменены занятия в школах. Жителей через громкоговорители поселка призвали не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023